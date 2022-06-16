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王品布局疫後商機 原燒17店完成轉型升級

2022/6/16 14:33
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（中央社記者江明晏台北16日電）王品集團近年積極針對旗下資深品牌轉型升級，今天宣布成立18年的燒肉品牌「原燒」完成全台17家門店轉型升級，搶攻疫後復甦與暑期旺季商機。

王品集團近年透過調整菜單或改變商業模式，活化旗下品牌以注入新動能，推動轉型升級。繼「聚 北海道鍋物」、日料品牌ikki藝奇後，王品去年9月宣布旗下原燒將進行品牌升級，打造旗艦品牌「Oh my！原燒」，可望挹注營收與獲利成長。

原燒為王品18年的老品牌，王品今天發布新聞稿宣布，隨著新店民權、新莊中正店完成改裝，全台17家門店已全數轉型「Oh my!原燒」，加上燒肉吃到飽「肉次方」及今年新成立的燒肉餐酒館「最肉」，王品集團已有3個燒肉品牌、共20家門店，約貢獻王品台灣事業群1成營收。

王品集團5月合併營收新台幣11.3億元，受台灣、大陸疫情同步升溫影響，年減14.68%。台灣事業群5月營收8億元，年增13.51%，主因去年同期全台餐飲禁內用、比較基期低；大陸事業群5月營收3.3億元，因上海持續封城、北京禁止餐廳內用，衝擊營收年減46.81%。

王品集團表示，觀察6月至今營業表現，台灣業績已回復8成5、大陸回復8成。

即使面臨疫情考驗，王品表示，集團資優生「肉次方」仍繳出漂亮成績單，台北西門、台中文心崇德店連續6個月突破千萬元營收；「肉次方」7月將到台南拓點，完成北、中、南三店布局。（編輯：張良知）1110616

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