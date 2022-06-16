MIH攜美加速器推電動車新創計畫 前3名拚鴻海投資

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（中央社記者鍾榮峰台北16日電）鴻海推動的MIH開放電動車聯盟，今天宣布與美國白金級加速器Techstars合作，推出MIH for Startups計畫，入選團隊可參加10月台灣國際智慧移動展，前3名有機會獲鴻海或關聯企業投資。

MIH聯盟今天新聞稿指出，MIH for Startups計畫將在7月至8月推出全球大師講堂，邀請未來產業加速器董事總經理馬蒂內茲（Tricia Martinez）、底特律智慧移動加速器董事總經理席爾必尼斯基（Ted Serbinski）與畢業團隊在歐美與亞太地區進行主題分享，並遴選出20個團隊參加在8月展開、為期2個月的新創工作坊。

MIH表示，這個計畫鼓勵全球電動車新創公司參與為期2個月的全球新創工作坊擘畫，最後入選的10個團隊將獲得免費台灣來回機票，於10月登場的台灣國際智慧移動展（E-Mobility Taiwan）參加Demo Day，並設攤推廣。

MIH指出，前3名的新創公司將可與鴻海投資團隊一對一深度交流，並有機會獲得鴻海及關聯企業投資，或與MIH聯盟商談業務合作。

MIH執行長鄭顯聰表示，MIH是一個技術開發平台，也是一個孵化器，聯盟與全球新創公司合作，支持技術和商業模式的進步，MIH平台有開放（Open）、高兼容性（Agnostic）、去中心化（Decentralized）三大特點，期待與更多電動車領域的新創團隊互動及合作。

Techstars執行長加維（Maelle Gavet）指出，Techstars過去幾年在全球累計超過120間智慧移動領域新創、108間能源領域新創，以及600多間人工智慧／機器學習領域新創，曾在美國底特律與義大利杜林開設智慧移動加速器，並與福特汽車（Ford）、威瑞森（Verizon）、本田（Honda）、博世家電（Bosch）等企業合作，投資並輔導未來移動、汽車、交通、智慧城市與基礎建設相關領域新創。

MIH聯盟目標打造全新開放的電動車生態系，在「軟體定義硬體」的思維下，聯合夥伴打造出標準化、模組化的新一代電動車解決方案，目前MIH平台已有來自64個國家與地區、超過2370個會員廠商。

Techstars創辦於2006年，也是一個國際創新與創業投資平台，目前已投資超過2958間公司，市場總值已達710億美元，目前有50間加速器正在營運，也在台灣推動「新創生態圈發展計畫」。（編輯：楊蘭軒）1110616