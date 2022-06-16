台股高低震盪370點 法人：反映對經濟基本面疑慮

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（中央社記者賴言曦台北16日電）台股今天早盤漲逾200點，盤中賣壓湧現，終場以15838.61點作收，萬六關卡得而復失，高低震盪達370點；法人分析，市場對短期經濟基本面仍有疑慮，若美股續跌，台股恐將再回測15616點支撐。

美國聯邦準備理事會（Fed）宣布升息3碼，主席鮑爾（Jerome Powell）在會後記者會說，升息3碼並非常態，7月底決策會議很可能升息2碼或3碼。這番說詞緩和部分投資人認為聯準會可能更積極升息的憂慮，帶動美股反彈收紅。

受美股收紅激勵，台股早盤反彈逾200點，不過盤中電子、金融、航運賣壓湧現，加權指數由紅翻黑，終場下跌160.64點，收在15838.61點，跌幅1%，成交值新台幣2723.45億元。

台新投顧副總經理黃文清接受中央社記者電訪時表示，台股先前下跌幅度有限，今天反彈修正幅度因而相對較少，且美國加速升息步調，市場產生疑慮，停下腳步觀望景氣變化，為台股帶來壓力，預料後續可能會回測前波低點15616點。

法人認為，台股成交量持續偏低，顯示市場對升息的不確定性充滿疑慮，雖然鮑爾說升息不會是常態，但美國通膨情況仍嚴峻，且11月有國會大選，在此之前美國政府勢必要解決通膨問題，導致投資人選擇觀望。

除了升息因素外，法人提到，市場對基本面的疑慮也正在提高。據世界銀行發布最新一期「全球經濟展望」（Global Economic Prospects）報告，預測今年全球經濟成長將放緩至2.9%，比1月的預測大幅下修1.2個百分點。

法人認為，接下來預估企業獲利下修幅度可能將達20至30%，造成股價走低。長期來看，股市要等第2季財報公布完畢後，才有機會迎來利空出盡。

操作面上，黃文清認為，可以就半導體、設備、材料、電動車等相關族群進行布局；而國內央行今天宣布升息半碼，也可觀察以銀行為主的金控或金融股。但整體而言，建議分批逢低布局。（編輯：張良知）1110616