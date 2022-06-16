央行升息半碼 經濟部：青創、紓困貸款不受影響

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（中央社記者鄭鴻達台北16日電）央行今天宣布升息半碼，經濟部說明，對於已申請享有青創貸款、紓困或振興貸款利息補貼等權益者，經濟部都將配合調整，讓貸款戶之利息補貼權益不受升息影響。

央行今天舉行第2季理監事聯席會議，宣布升息半碼，重貼現率、擔保放款融通利率及短期融通利率各調升0.125個百分點，分別調整至1.5%、1.875%及3.75%，自6月17日起實施。

經濟部晚間發布新聞稿表示，對於已享有青創貸款5年全額利息補貼之青創業者，及申請紓困振興貸款的舊貸展延、營運資金貸款及振興資金貸款利息補貼業者，若中華郵政定儲利率也同步調升半碼，經濟部都將配合調整，貸款戶的利息補貼權益不受升息影響。

經濟部表示，青創業者於109年8月1日至111年3月31日申貸經濟部青創貸款，可享貸款金額100萬元以下5年全額利息補貼，貸款（補貼）利率依中華郵政2年期定期儲金機動利率加0.575%，機動計息；如中華郵政定儲利率調高半碼，其補貼利率將由1.67%提高為1.795%，利率調升差額由政府全額吸收。

經濟部表示，另受疫情影響的中小型事業，申請經濟部的紓困營運資金貸款，可享有利息補貼，舊貸展延補貼期限最長1年、營運資金貸款補貼最長6個月及振興資金貸款補貼最長1年，補貼利率最高分別依中華郵政公司1年期定期儲金機動利率、2年期定期儲金機動利率加1%及2年期定期儲金機動利率計算。

經濟部接著說明，如升息半碼後，補貼利率將由1.06%、2.095%、1.095%提高為1.185%、2.22%及1.22%，每戶補貼金額上限維持新台幣22萬元、5.5萬元及22萬元不變。

經濟部也提醒中小企業，要在全球升息的趨勢下，能儘早做好財務規劃，預留適當的現金水位，以因應國內經濟因升息所帶來的影響。（編輯：趙蔚蘭）1110616