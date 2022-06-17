東陽股東會通過配息0.85元 獲上海電動車訂單

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（中央社記者鍾榮峰台北17日電）汽車零配件廠東陽今天上午在台南舉行股東常會，通過每股配發現金股利新台幣0.85元。東陽今天表示，中國大陸轉投資富維東陽取得上海國際電動車客戶訂單。

東洋積極布局電動車領域，除了搭配中國大陸前15大車廠現有電動車產品，也開拓具發展潛力的新車廠。

展望今年，東陽董事長吳永豐在股東會中指出，持續整理整頓、優化產線，加強輕量化新技術和新工法，因應電動車發展趨勢，鞏固售後維修市場（AM）和原廠委託製造（OEM）市場。

因應電動車和自動駕駛發展，東陽技術研發中心另設前瞻部件組，研發各項創新項目，增加產品類別，開創新獲利來源。

吳永豐表示，東陽設計將前欄整合「光元素」，研發智能光電加飾技術，相關技術也應用在包括前後保險桿、門飾板、儀表板等內外飾部件。

東陽並使用真空3D透光膜材加飾技術，推出包括觸感紋理、觸控及隱藏式發光圖騰等智能表面飾板及圖騰氣氛燈產品。

在環保材料，東陽生產輕量化產品主要以塑代鋼以及發泡成形輕量化技術，產品包括塑料尾門板、塑料引擎蓋、塑料葉子板、塑料前端框架以及射出發泡內外飾件等，重量可減輕10%至40%，可增加燃油效率和行車里程，此外，東陽也導入水性塗裝技術與設備，降低使用污染性溶劑。

展望下半年營運，本土法人指出，受惠北美二手車銷售暢旺帶動AM產品需求，預估東陽第3季業績淡季不淡，力拚較第2季持平；第4季持續受惠旺季效益，預估單季業績有機會季增10%以上。

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展望今年，法人指出，東陽中國大陸OEM產品業績第2季逐步改善，預估今年東陽AM業績可成長11%至13%區間，OEM業績可成長7%至9%，AM業績有機會逐季成長。

東陽去年合併營收183.8億元，年增6.1%，去年獲利6.87億元，年減16.11%，去年每股純益（EPS）1.16元，低於前年的1.39元，主要是受到全球COVID-19疫情、OEM晶片短缺、AM運費大漲、塞港及客戶遞延出貨等變數影響。（編輯：楊凱翔）1110617