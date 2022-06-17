誠品社區2號店登場 獨棟Villa書店落腳新北板橋

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（中央社記者江明晏台北17日電）誠品生活迎合社區生活經濟，積極深入全台拓展社區創新店，今天發布新聞稿宣布，2號店將於7月在新北市板橋登場，打造獨棟、度假風的Villa書店。

誠品近年調整展店策略，董事長吳旻潔先前表示，誠品過去以「大店」為主，目標族群聚焦觀光客、展店家數少，未來會開出新戰線，讓「百坪社區小店」如同螞蟻雄兵般，服務過去無法深入的縣市，預計全台將達100店誠品社區店；且社區店會採快速展店模式，融入複合業種，提供餐飲服務。

誠品首家社區創新店位於內湖，在去年10月開幕。誠品今天發布新聞稿宣布，社區創新店2號店將於7月在新北市板橋登場，公布3D設計圖，以Villa的概念設計誠品生活時光板橋三民店，誠品並以「社區文化生活」為接續經營重心，走入鄰里生活。

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誠品生活說明，板橋三民店緊鄰三民路社區，與社區生活緊密連結，除了日日有新書、週週有活動，也設有窗邊閱讀區，並蒐羅產地直送的生鮮蔬菜、小農奶蛋、米麵醬料等食材；店裡的「虛擬貨架」則串聯誠品線上百萬件選品，店內客訂最快隔日就到店。

誠品生活指出，板橋三民店受馥華集團邀請，雙方將接續合作，預告「誠品生活時光限定店-土城青福」也將於7月中起試營運。（編輯：楊凱翔）1110617