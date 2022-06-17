玉晶光樂觀看下半年 客戶訂單需求強產能吃緊

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（中央社記者韓婷婷台北17日電）光學鏡頭廠玉晶光董事長陳天慶及總經理郭英理在股東會後接受媒體聯訪時表示，下半年手機客戶訂單需求強勁，目前產能吃緊，加上非手機應用產品比重拉升，樂觀看待下半年，目標營收、獲利都優於去年。

玉晶光今天召開股東會，陳天慶表示，雖然全球通膨問題將削弱市場消費力，但個人還是對下半年展望樂觀；主要是看到一流客戶的需求都很強勁，尤其疫情改變人類生活型態，也加速虛擬實境（VR）及擴增實境（AR）等新領域的發展，儘管今年手機及非手機產品都有擴增產能，但目前還是無法完全滿足客戶需求，不過最後實質出貨仍要看客戶最後拉貨狀況。

陳天慶說，今年局勢多變化，整體營運表現不好預測，配合產能擴增，今年客戶給的量的確有比去年多一點，到目前為止也沒有看到客戶悲觀的情況，但在資本支出上還是會相當謹慎，會採取滾動式調整，希望能與客戶共同規劃得到更多承諾保障才會投入。

整體看來，陳天慶樂觀看待下半年及全年整體營收及獲利都將優於去年，以目前看到的訂單是正向的。

針對今年新鏡頭趨勢，郭英理表示，每年客戶在規格上都會有提升，今年包括光圈、夜間拍照、畫素、鏡頭片數都不斷提升，解析度拉高、鏡頭越來越小都是挑戰。

郭英理指出，玉晶光今年手機鏡頭產能有增加，整體量與值都有提升，除了鏡頭的片數的增加外，也有量的增加；目前廈門自有廠及4個租賃廠全線進入滿產，產能還是有點吃緊，必須把效率再拉上來。

針對外界高度關注的產品應用，郭英理預估，今年非手機以外的產品占比預估接近10%，明後年會見到顯著成長，主要來自VR的貢獻，目前VR占比還不多，預計明後年將會真正放量，未來3年希望能拉升到30%以上，AR則受限相關元件成熟度預計放量要再等3年。

郭英理說，光學產業應用範圍相當廣，不只鏡頭，也看到紅外線、雷射、反射元件等特殊光學元件的應用，因為牽涉到微結構光學，門檻相對高，將會是未來努力的新方向。

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玉晶光近2年因應智慧手機及最新VR、AR等光學新應用，持續在兩岸擴產，去年砸新台幣20.84億元，在廈門新廠區增建一棟新廠房，同時整理改造原本舊廠房，預計今年10月投產。

郭英理表示，在VR產品應用上，玉晶光提供包括鏡片及鏡頭，現在新產品片數已用到二或三片鏡片搭配的鏡頭少則5、6顆，多的有到12顆；基於鏡片為非球面在堆疊貼合對準光軸上有相當難度及門檻，在客戶要求下，多數會以鏡片模組的方式交貨，雖然對毛利率會有影響，但整體獲利絕對值則會變大。（編輯：楊凱翔）1110617