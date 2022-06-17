外資賣超176.7億元 大砍晶圓代工及金融股

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（中央社記者張建中台北17日電）台股今天出現破底走勢，指數觸及15573.38點，創13個月新低，終場跌幅收斂，收在15641.26點，下跌197.35點。外資賣超新台幣176.7億元，賣超以晶圓代工及金融股居多。

隨著電子及金融股同步滑落，台股今天下跌197.35點，跌幅1.25%，收在15641.26點，成交值擴增至3078.77億元。

三大法人同步賣超，合計賣超237.65億元；其中，外資及陸資賣超176.7億元，投信賣超30.82億元，自營商賣超30.13億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以晶圓代工及金融股居多，有台積電、聯電、力積電3檔晶圓代工，及元大金、新光金、台新金3檔金融股。

受外資賣超影響，台積電股價一度跌破500元關卡，達499元，創18個月來新低，終場收在501元，下跌7元，市值跌破13兆元，滑落至12.99兆元。聯電股價也下跌1.45元，滑落至47.65元，跌幅2.95%。僅力積電收漲0.3元。

元大金、新光金及台新金股價同步滑落，元大金收跌0.2元，跌幅0.86%；新光金下跌0.03元，跌幅0.32%；台新金下跌0.3元，跌幅1.77%。

外資其餘賣超前10名還有華航、國泰永續高股息、國泰台灣5G+及元大台灣50。

外資買超元大台灣50反1最多，達6萬9237張；外資同時大舉買超國泰台灣加權反1 3萬8702張及富邦台灣加權反1 7860張。

外資其餘買超前10名還有群創、兆豐金、開發金、欣興、裕民、聯強及興富發。

分析師王兆立表示，目前壞消息多，市場高度關注美國未來經濟發展，不過預期指數在破底後，短期不容易再出現連續性重挫。（編輯：張均懋）1110617