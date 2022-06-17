傳三星暫停採購面板 分析師：庫存太高

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（中央社記者潘智義台北17日電）媒體報導，三星因面板庫存飆升與全球通膨衝擊消費力，7月底前將暫停對外採購。產業分析師表示，三星品牌庫存過高，要觀察暫停採購期間是否延長，由於終端市場疲弱，面板供過於求的情況短期無解。

對於三星已對友達、群創等面板供應商發出停止供貨通知的報導，友達、群創兩家面板廠商皆表示不評論。

研調機構Omdia顯示部門資深研究總監謝勤益接受電訪表示，三星品牌採購量下修，預估第3季電視面板採購800萬至900萬片，將創10年新低；第3季需求明顯不好，面板廠應會全面減產，預計全球產能利用率將降到75%。

國際數據資訊公司（IDC）資深分析師陳建助接受電訪指出，三星庫存累積高達15至16週，其中包括整機、面板等組裝材料，7月底前暫停對外採購面板，但8月能否轉為採購仍需視終端市場需求，以及庫存消化程度而定。

他指出，其實有很多其他品牌廠商在4、5月早已大幅降低面板採購量，但未引起注意；只因三星這次採購量降到零，才特別受到矚目。

陳建助說，三星品牌商除買賣整機、也從事製造組裝，向上游購買記憶體、面板等零組件；若市場需求不好，通路無法將產品賣給消費者，庫存累積將相當可觀。

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他表示，三星集團的面板廠其實已轉為以有機發光二極體（OLED）為主，5月液晶面板（LCD）產線已不投片，6月出給集團的液晶面板量已不高。他認為，電視面板已跌破現金成本，接下來續跌，不排除9月有機會跌破材料成本，因此面板廠將要求上游廠商共體時艱，針對材料大殺價已不可避免；至於資訊電子面板持續跌價，年底也有機會接近現金成本。

他推測，在面板廠全面減產後，或許在第4季會跌至市場較能接受的價格區間；不過，俄烏戰事尚無結束，成為通膨的催化劑，若消費市場依然需求不振，不排除面板價格仍續跌至明年中。（編輯：張良知）1110617