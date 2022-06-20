亞太電陳鵬：9月底與遠傳合併有挑戰 應會修正延長

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亞太電信董事長陳鵬表示，與遠傳的合併案目前正由NCC和公平會審核與補充資訊中。中央社記者江明晏攝 111年6月20日

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（中央社記者江明晏台北20日電）亞太電信董事長陳鵬今天表示，與遠傳電信合併案原訂9月底前完成，但應如業界預料會修正延長；而亞太電因合併效益，3、4月NP（攜碼移轉）占比為5家電信最高。

亞太電信今天召開股東常會，陳鵬致詞表示，亞太電與遠傳合併案在4月股東臨時會通過，目前仍在主管機關審核，畢竟要同時考量兩個合併案，以及用戶權益、產業發展等。

他說明，當時預計是9月30日完成合併，以現在主管機關進度來說，應該就像業界預料，9月30日前完成有點挑戰，時間上面來不及會修正延長，公司營運也沒有受到影響，核准前都維持獨立營運。

他也指出，受COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情干擾，服務業影響很大，去年5月幾乎大家都不出門上街，目前疫情慢慢解封，新用戶取得狀況好一點，但本質上還是面臨市場飽和問題。不管用什麼方式進行異業合作、創新、差異化，或是低價競爭，用虧損補貼用戶這件事沒辦法做得很好，就是市場過度飽和。

針對5G，陳鵬認為很難在短期間對於營運有貢獻，發酵要時間；不管合併與否，有一些好的業務和技術的機會，不管怎麼樣都會繼續做下去。

ESG方面。他說，國內電信業「每家搞1萬多台基地台」，全台5萬多台，亞太電透過整併「共頻共網」，對ESG有很大的貢獻。

他指出，亞太電3、4月的NP占比，是5家電信業最高的，有可能受到合併效益，但沒有合併案還是積極面對市場，盡量改善財務結構。

陳鵬呼籲主管機關趕快完成合併案，「合與不合都懸在那邊」，營運上會有些困難和挑戰，且核准後台灣電信產業狀況更好，不像以前惡性競爭，對獲利有幫助，更可以回饋給股東。（編輯：楊蘭軒）1110620