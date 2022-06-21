傳林修銘接證交所董事長 歷任最年輕董事長

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台灣集中保管結算所董事長林修銘（前）是接任證交所董事長呼聲最高的人選。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘智義台北21日電）台灣證券交易所董事長許璋瑤即將任滿，將出任台灣證券交易所公益董事的台灣集中保管結算所董事長林修銘，是接任證交所董事長呼聲最高的人選。

54年次的林修銘畢業於台灣大學政治系，他可望以公益董事名義，成為最年輕的台灣證券交易所董事長。

許璋瑤在證交所董事長任內，很多事都親力親為，尤其在公開場合，不論是記者會還是股東會，都能不看稿回答問題，包括證券交易制度改革，甚至是細膩的數據都能對答如流；不過，對於新任董事長人選，他在股東會受訪時卻避答，而是選擇分析台股及經濟情勢。

證交所新任董事長人選今天終於明朗，可望接任董事長的林修銘曾任中華投信副總經理、集保副總經理、總經理、董事長，並兼任由集保轉投資的基富通證券董事長。

集保結算所積極參與各項國際交流活動，林修銘更擔任亞太地區集保組織（ACG）副主席及世界集保組織（WFC）董事，持續推動並提升台灣資本市場的國際能見度。

集保結算所也持續攜手各國集保產業相關機構，透過跨國研討互動與意見交流，強化台灣資本市場與國際合作。（編輯：趙蔚蘭）1110621