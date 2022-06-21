台北國際食品展22日開幕 立陶宛館受矚目
2022/6/21 17:48
（中央社記者鄭鴻達台北21日電）「2022台北國際食品系列展」明天開幕，活動將有立陶宛、波蘭、俄羅斯等18個國家館參展，立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯也將出席為立陶宛館揭幕，並陪同總統蔡英文參觀。
外貿協會於22日起至25日期間，在南港展覽館舉辦2022年台北國際食品展，包括「台北國際食品加工機械展」、「台灣國際生技製藥設備展」、「台北國際包裝工業展」、「台灣國際飯店暨餐飲設備用品展」。
2022台北國際食品系列展為疫情後首度恢復使用南港展覽1、2館規模的展覽，且為台灣國際化程度最高的食品展，雲集23國食品、18個國家館。其中立陶宛館、波蘭館、俄羅斯館等受到矚目。
據了解，立陶宛農業部政務次長吉爾卓帝斯（Egidijus Giedraitis）明天將率團訪台3天，為「2022台北國際食品展」的「立陶宛館」揭幕，並將與蔡總統一同參觀立陶宛館商品。
活動資料顯示，立陶宛館在2022台北國際食品系列展規劃有22家廠商參展，參展產品包括農產品、碳酸飲料、酒精飲料外，更包括去年在台灣掀起「挺立」風潮的露特（Rūta）巧克力。
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貿協表示，迎接產業復甦新氣象，展覽參展商報名踴躍，包含台灣與多國農漁特產及食品、食品製造與加工、包裝、生技製藥與餐飲設備產業菁英，從在地與國際美食到精密設備齊聚一堂。
貿協強調，展覽整合食品產業上、中、下游，展示智慧科技、安全與高品質的完整供應鏈，凝聚食品產業硬實力，便利全球買主一站式採購，為台灣最國際化、最具規模與專業的食品界盛會。（編輯：翟思嘉）1110621
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