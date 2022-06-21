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外資買超181億元 敲進金融股

2022/6/21 19:20
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（中央社記者潘智義台北21日電）台股今天大漲361.06點，外資買超新台幣181.7億元，買超前20名有一半是金融股，賣超第1名為聯電。

台股今天收在15728.64點，大漲361.06點，漲幅2.35%，成交值新台幣2389.98億元，加計盤後交易約2419.09億元，8大類股齊揚，其中以金融類股上漲3.4%最強勢。

證交所統計，三大法人同步買超，合計買超265.14億元，其中外資及陸資買超181.70億元、自營商買超82.01億元、投信買超1.43億元。

外資買超前20名以金融股最多，其中前3名依續為群創的8萬6705張、兆豐金2萬7500張、元大台灣50反1的2萬4299張；台積電買超6227張，排第16。

外資賣超前20名至少一半是電子股，賣超前3名依序為聯電的2萬9695張、陽明9866張、東和鋼鐵6231張。聯電盤中一度小跌，直到尾盤漲勢才較明顯；陽明更是收黑1.79%，東和鋼鐵也下挫1.02%。（編輯：趙蔚蘭）1110621

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