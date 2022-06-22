中鋼構謹慎看待前景 訂單看到2023年第2季

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（中央社記者賴言曦台北22日電）中鋼構今天召開股東會，通過配發每股新台幣2元現金股利。中鋼構主管表示，鋼構業務受惠台商回流、科技業擴廠等需求帶動，目前表現相對有撐；鋼品業務則因國際原物料行情波動大，表現相對保守。

中鋼構主管今天股東會後接受中央社記者電訪時表示，中鋼構當前鋼構業務以廠房、大樓建案為主，受惠近年台商回流、科技業擴廠，目前在手訂單看到明年第2季，貨量預估約20萬公噸。

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中鋼構也在致股東報告書指出，由於鋼構建物保有較佳的抗震及防災能力，新建大樓及橋梁因而逐漸提高採用鋼結構的比率，且鋼構屬於綠色建材，未來可回收再利用，符合政府推行節能減碳的政策，預估高樓及大跨距橋梁採用鋼結構將愈趨普遍。

展望後市，中鋼構主管認為，當前市場受通貨膨漲、美國聯準會（Fed）緊縮貨幣政策、國內中央銀行升息，鋼鐵原料價格波動等因素等響，導致市場變數增加，雖然目前鋼構業務訂單看到明年，但整體營運環境仍充滿挑戰，須謹慎觀察。（編輯：蘇志宗）1110622