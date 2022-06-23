鍾依文：精英經營不受大同影響 3年拚500億營收

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（中央社記者吳家豪台北23日電）大同集團經營權易主後，子公司精英電腦去年歷經高層變動。精英董事長鍾依文今天在股東常會上向股東表示，「任何發生在大同的事情，絕對不會影響精英的經營」。

他也指出，雖然未來一年半景氣不會很樂觀，但精英已準備好打這場仗，未來成長一定會讓股東感到驕傲，仍按照既定目標，力拚3年內、預計2024年營收達到新台幣500億元。

鍾依文在臨時動議回答股東提問時指出，今天是精英股東會，大同發生的事情不應該放在一起談，但他也理解，精英股東和員工可能因為媒體發布的訊息而受到干擾，導致人心惶惶。

鍾依文說，他和大同大股東們溝通過很多次，「任何發生在大同的事情，絕對不會影響精英的經營」，精英的經營完全交給專業經理人。大同大股東也提到，在適當時間會親自到精英向員工說明。

「我們是專業經理人，在戰場上要發揮好，展現實力，秀出表現。戰場是所有權人給的，我們要不要打這個仗，是我們的選擇。」鍾依文說，去年他被派回大同當總經理，也向員工明白表示過，即使身兼兩職，也要把精英做好。

媒體問及新產品規劃，鍾依文坦言，精英過去主要從事主機板代工，確實需要擴充產品線，現在的產品稍嫌單薄。他可以肯定的是，不會走別人成功的路，要選擇精英適合做的產品、客戶和商業模式。

今年前5個月精英合併營收年增25%，鍾依文解釋，成長主要來自舊產品線，新產品研發至少需要8個月到1年。精英要在每個領域找到利基，例如充電樁生意搭配綠電，精英有自己的做法，但是短期內不可能帶來很大成長。

精英2021年合併營收約新台幣319.38億元，年增22.86%；歸屬於母公司業主淨利7152.7萬元，年增15.21%；每股盈餘0.13元。（編輯：翟思嘉）1110623