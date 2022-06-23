第一保：投資配置以國內為主 較不受美升息衝擊

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北23日電）今年產險業面臨防疫險及通膨、升息等挑戰，第一保董事長李正漢表示，第一保沒有承作防疫險，避開可能的巨大損失；另外，第一保以國內投資為主，僅持有外幣定存，因此較不受美國猛烈升息衝擊。

第一保今天舉行股東常會，李正漢表示，今年產險業備受外界矚目的焦點是防疫保單，第一保只承作疫苗險，並未承作防疫險，僥倖避開可能的巨大損失。

第一保主管指出，當初內部曾討論是否承作防疫險，因公司在新商品評估態度傾向謹慎保守，一開始先觀望同業情形，其次公司關注到有泰國保險公司因承作防疫險慘賠倒閉，再加上綜合評估再保在台灣市場情況，最後決議不推防疫險。

另因台灣第2劑疫苗施打率已逾8成，考量消費者投保需求已降低，第一保決議，6月27日起疫苗險不再接新件，僅接受續保件。

除了防疫保單，保險市場今年還面臨通膨及升息挑戰，李正漢說，第一保持有美金定存部位陸續會到期，將在匯率不錯的時機點分批換回新台幣，可望挹注一定兌換利益；第一保截至去年底資本適足率（RBC）為755%，在業界名列前茅，公司資本水準相對強健，可抵禦一定風險變化。

展望今年，第一保總經理呂秋敏表示，整體經濟環境變化快速，有升息及戰爭等變數存在，不過第一保投資配置以國內為主，僅外幣定存配置5%，即整體投資配置較不受國外匯率或升息等因素衝擊。

另因持有國內債券部位陸續到期，第一保預估受升息影響相對小，且長期而言升息將有助提高未來經常性收益。

截至今年第1季，第一保資產配置總額達新台幣144.74億元，包含金融機構存款38％、有價證券類固定收益債券21％、股票21％、受益憑證基金4％、證券化資產1％、國外投資外幣存款5％、不動產10％。

第一保投資配置股、債占比大致相當，股票配置以傳產及金融為大宗，選股考量高殖利率及穩定配息的公司為主。（編輯：郭無患）1110623