黑松董事長張斌堂：隨時調整步伐三大方針擴大量能

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（中央社記者韓婷婷台北23日電）黑松董事長張斌堂表示，現在外部環境狀況沒有人能說得準，隨時調整步伐因應，迎接旺季來臨，部份新品或行銷活動從下半年陸續展開，將透過生活品牌、超越代理、進化銷售三大營運方針，持續擴大營運量能。

黑松今天舉行股東會，通過配發現金股利1.7元，展望今年，張斌堂表示，現在外部環境狀況沒有人能說得準，本土疫情從3月下旬再起，4月快速攀升，確實造成影響。但比賽還沒結束，隨時調整步伐因應大環境變化，部份新品或行銷活動從下半年才陸續展開。

針對通膨問題，張斌堂表示，目前疫情影響仍在，也影響了全球物流供應鏈，面對原料與能源價格不斷飆升，推升了通膨水準，各產業都面臨了極大的挑戰。

他指出，經營團隊還是秉持「生活品牌」、「超越代理」、「進化銷售」三大營運方針，持續擴大營運量能，面對瞬息萬變的外部環境，隨時調整步伐，只管向前。

黑松2021年營收92.23億元，年增0.45%，創歷史新高，但受到國際運價、原料與能源價格不斷飆升，推升了通膨水準影響，在終端需求恢復有限，成本轉嫁困難的情況下，稅後純益8億元，衰退10.49%，毛利率為25%，純益率為9.72%，每股益1.98元。

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黑松表示，在6月陸續推出了台灣限定的CHOYA6入小酒組、晶生相伴金門高粱酒，後續還會再推出更多金高主題酒，希望能推動代理事業成長。

在「進化銷售」方面，今年初在聯網機台新增了行動數位互動功能，首創自販機沉浸式AR互動遊戲，與台北市立動物園推出動物擂台闖關遊戲；下半年自販機聯網更首創促銷折扣功能，規畫先在花博公園及大湖公園試辦。（編輯：翟思嘉）1110623