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晶瑞光攻日系車廠中控面板光學膜 拚第3季量產

2022/6/24 10:32
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（中央社記者潘智義台北24日電）晶瑞光今天宣布，以複合機材面板薄膜技術，成功切入日系品牌車廠的車載中控面板顯示器光學膜市場，可望於第3季底前通過測試，並接單正式量產。

晶瑞光透過新聞稿指出，樣品送測已於6月中通過主要客戶1000小時高溫高濕環測，進入第2階段試量產，於第3季底前通過製程穩定性、再現性測試後，即可接單量產。

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晶瑞光表示，受惠於汽車產業朝向節能減碳、電動車等發展進程，帶動供應鏈積極開發輕量化的材料與應用，因與主要客戶共同開發的複合機材面板薄膜技術，運用濺鍍製程，將全屏幕高穿透薄膜與複合機材面板形成高致密度的結合，並通過1000小時的雙85試驗（溫度攝氏85度C、濕度85%）的高溫高濕環測，且不會變異、脫膜、破碎。

晶瑞光說明，上述產品保有在紫外光線長時間照射下光學膜層的耐久使用，並可取代現在厚重的中控玻璃基板，有助終端品牌車廠推出的電動車、傳統燃油車達到安全且輕量化的標準，以延長續航力。（編輯：楊蘭軒）1110624

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