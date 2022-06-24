許勝雄：仁寶第3季成長動能還在 第4季看通膨

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（中央社記者吳家豪台北24日電）筆電代工廠仁寶先前傳出因蘋果訂單利潤太低將棄守，仁寶董事長許勝雄今天出席股東會受訪重申「沒有這回事」；針對下半年展望，他認為仁寶第3季成長動能都還在，第4季要看通貨膨脹狀況和全球經濟是否受影響。

許勝雄強調，「任何一個客人對我們都非常重要」，何況是一家國際知名品牌大廠，可以帶給仁寶營業額、利潤、創新及管理運作機制，這些都是多面向且多元性的價值和效益。

他說，仁寶內部也很納悶，怎麼會有這個消息，相當「匪夷所思」，事實上仁寶不可能對重要客戶有不好的說法。

媒體問及下半年旺季是否有缺料或缺工等問題，許勝雄回應，現在慢慢緩和下來，先前因為有缺料的恐懼，所有人都超額準備、超額購買，市場需求突然暴增，但是當經濟活動開始平緩以後，大家就開始停止採購行為，現在已經不像之前「矇著眼睛搶貨」。

談到電子業景氣是否受到通膨影響而反轉，許勝雄說，台灣電子業和國際經濟動能是正相關，國際經濟如果成長，台灣電子業也會跟著成長，因為台灣資訊相關產業在市場上擁有半邊天，無論在產品數量、創新方面都有充足的成長動能和競爭力，對於國際分工、在地生產的機制，台灣電子資訊產業已經布局相當長的時間。

他表示，今年雖然全球經濟成長率會低於去年，台灣看起來還算穩定，現在比較擔心世界經濟衰退可能出現停滯性通膨。仁寶今年第3季成長動能都還在，過去上半年與下半年的營收比重大約為45%、55%，今年第3季旺季應該還不錯，第4季要看通膨狀況和全世界經濟會不會受影響。

許勝雄強調，他仍對台灣電子業有信心，現在電子業能運作的範疇越來越大，包括人工智慧（AI）、5G、物聯網、汽車電子等，都帶來很多新的商機。

媒體問及仁寶全球化布局，許勝雄表示，仁寶已在10個國家設立58座工廠，很早就開始布局，因此先前受到美中貿易戰影響不大，未來會努力提高東南亞及其他非中國地區的產量。

仁寶總經理翁宗斌指出，受到通膨影響，個人電腦（PC）及手機等產品需求放緩，仁寶可能需要修正營運目標，今年全年營收將力拚與去年持平。（編輯：楊凱翔）1110624