台水研訂7大行動方案 強化水質安全與供水韌性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北24日電）台水公司今天舉行111年股東常會，台水表示，為強化水質安全及供水韌性，研訂未來努力7大行動方案，包含建置調度備援幹管、加速降低漏水、推動淨水場現代化等。

台水公司股東常會由董事長胡南澤主持，出席股權數達94.57%。

台水透過新聞稿表示，胡南澤上任2年多以來，帶領台水公司順利度過109、110年間的百年大旱，除了須維持日常運作以外，台水公司既要抗旱、又要防汛、也要防疫。

台水指出，因應百年大旱，「桃園新竹備援管線工程」提前於110年2月1日完工通水，使得桃園支援新竹用水由原7.8萬噸提升到20萬噸，實現北部地區「北水南調」的政策目標，讓新竹科學園區免於限水，並對全球科技產業衝擊降至最低。

胡南澤致詞表示，雖然面對種種不利的經營條件，諸如售水收入因再生水政策、節水管制、防疫限制而銳減，經營成本也因分攤乾旱停灌補償費而驟增，仍完成多項艱鉅任務。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

例如齊心共同度過百年大旱的挑戰，以及於疫情三級警戒期間，針對平時人潮密集漏水熱區，抓緊時間進場趕工，加速完成各地廟口、夜市等老舊管線的汰換；同時積極辦理延管工程，改善無自來水地區供水環境，確保民生及產業用水穩定供應。

台水表示，積極強化水質安全及供水韌性，研訂未來努力7大行動方案，包含建置調度備援幹管、加速降低漏水、推動淨水場現代化、提高供水普及率、提升全方位服務品質、推動全流程水安全計畫、力行開源節流，達成「量足、質優、服務好」自來水價值。（編輯：張均懋）1110624