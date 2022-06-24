避險新利器 半導體和航運期貨27日掛牌交易

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（中央社記者鍾榮峰台北24日電）台灣期貨交易所推出「台灣半導體30指數期貨」及「台灣證券交易所航運類股價指數期貨」兩項新商品，將於27日正式掛牌交易。

期交所今天新聞稿指出，半導體類股占台股市值大，向來是台股盤面重要支柱，近期在俄羅斯與烏克蘭戰爭及美國快速升息雙重壓力下，半導體類股今年來持續重挫，其中最能代表整體半導體類股「台灣指數公司台灣全市場半導體精選30指數」，由1月5629.63點高點跌至6月20日4037.15點，短期間震盪幅度近1592點。

為滿足交易人對半導體類股相關商品市場避險需求，期交所推出「半導體30期貨」，交易標的為「台灣指數公司台灣全市場半導體精選30指數」，成分股是上市及上櫃半導體類股市值前30大股票。

期交所指出，這可提供交易人有效參與台灣半導體類股交易及精確避險管道，且相關商品適用夜盤交易，有利交易人因應存託憑證（ADR）國際市場行情變化操作。

此外，航運市場近1年因COVID-19疫情緣故重新洗牌，期交所表示，從2021年起類股成交總值頻頻超越電子類股，航運類股投資熱絡連帶「台灣證券交易所航運類發行量加權股價指數」也大幅震盪。

根據期交所統計，近1年相關指數由2021年7月386.46點下跌至同年10月197.6點，跌幅近半；近半年由今年3月293.69點持續下挫至6月20日219.32點。

期交所上市「航運期貨」，標的指數為「台灣證券交易所航運類發行量加權股價指數」，成分股涵蓋海運、空運及陸運等不同行業，且前3大成分股及權重時有輪動。期交所表示，在市場多變之際，這可提供交易人更精準整體航運產業交易機會及風險管理工具。

期交所說明，半導體30期貨及航運期貨契約乘數分別是每點新台幣50元、1000元，依5月底指數收盤水準4577.97點、268.26點換算，契約規模分別是新台幣23萬元及27萬元，此外期交所已公告半導體30期貨及航運期貨原始保證金每口分別是1.5萬元及2.6萬元，交易人可以較低資金成本進行避險及交易。（編輯：趙蔚蘭）1110624