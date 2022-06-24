永豐金7高階主管異動 曹為實擬接任銀行董事長

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（中央社記者張璦台北24日電）永豐金控今天宣布旗下銀行、證券、租賃等7名高階主管及董事異動，其中，永豐銀行董事長將由具豐富金融背景的現任銀行及金控董事曹為實接任，但仍待銀行董事會通過和主管機關認可。

永豐金控今天晚間發布新聞稿指出，為培養集團內部經營團隊未來接班人才，進行7名高階主管及董事職務調整，其中除新任永豐金租賃董事長李文宏、永豐金證券（亞洲）總經理朱光勳為外聘外，其他多為在公司基層做起，熟悉公司企業文化的資深經理人。

永豐金指出，職務調動後，除有助於主管內部完整的歷練，並有利於金控跨部門橫向整合、縱向溝通，以因應疫情下外部金融挑戰，及國際情勢快速變遷。

永豐金表示，本波人事調整，銀行董事長方面，將由現任銀行及金控董事曹為實接任，但仍需待銀行董事會通過及主管機關認可。

永豐金表示，曹為實在金融業有多年的豐富國內外資歷，擔任過中華開發工業銀行總經理、花旗銀行副總裁、高盛執行董事，以及瑞士銀行、摩根史坦利及巴克萊銀行的董事總經理等，2018年開始擔任永豐銀行董事至今。

永豐銀行（中國）董事長則由銀行執行副總莊建發接任，待當地主管機關核准後生效。永豐金指出，莊建發目前督導銀行法人金融、海外等業務，並兼任香港分行香港地區行政總裁，上任後，將持續推動跨部門及跨境間整合。

至於永豐金證券及子公司，總經理一職由投資銀行處處長張李章隆接任，但仍待主管機關核准後生效；永豐金表示，張李章隆一路由公司承銷部基層做起，歷經企劃處、承銷部及投資銀行事業處部門主管，在公司資歷將近27年。

原永豐金證券總經理江偉源則改派為永豐金證券（亞洲）董事長；永豐金證券（亞洲）董事總經理已於6月1日由朱光勳接任，朱光勳於1996年赴香港發展至今，資歷完整，香港是永豐金證券跨入亞洲邁向國際的重要基石，新任董事長及總經理將為永豐金證券香港接棒衝刺再創新局。

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與此同時，永豐期貨董事長葉黃杞屆齡退休，由總經理辦公室主任林芷茜接任董事長，永豐金指出，林芷茜在公司的資歷將近25年，擔任過企劃處部門主管、人力資源部及行政部督導主管等職。

永豐金表示，永豐金租賃新任董事長李文宏，在金融業的資歷長達42年，已於6月1日上任，藉其海外豐富的經驗，將引領永豐金租賃，衝刺海外收益、拓展海外布局，為永豐金租賃帶來新樣貌。（編輯：趙蔚蘭）1110624