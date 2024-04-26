永豐金擬配息0.75元配股0.25元 配發率逾6成

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（中央社記者羅元駿台北26日電）永豐金今天召開董事會，通過2023年度盈餘分配案，每股配發現金股利新台幣0.75元、股票股利0.25元，合計股利1元，為2014年至今最高水準。永豐金2023年稅後盈餘197.64億元，每股稅後盈餘1.62元，盈餘配發率約62%。

永豐金2023年配發普通股每股現金股利0.6元及股票股利0.2元，合計總股利配發0.8元，當年配發率為57.1%。隨2023年獲利好轉，拉高今年配息金額，總股利水準拉高至1元，為2014年至今最高水準。

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永豐金說明，本次股利皆以未分配盈餘發放，並適度保留盈餘供子公司業務擴張發展，保持近年來盈餘配發率至少6成以上的目標，維持以發放現金股利為主的穩健股利水準。

永豐金表示，旗下主要子公司永豐銀與永豐金證券，2023年股東權益報酬率（ROE）分別為10.34%與12.02%，今年第1季獲利更創下歷史同期新高，子公司業務成長並輔以資本支持，可進一步增進子公司與金控的獲利水準。（編輯：楊蘭軒）1130426