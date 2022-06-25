傳產股東會下週壓軸 通膨升息等議題都是焦點

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）股東常會「好酒沉甕底」，傳產族群壓軸好戲即將登場，包括傳動元件、車用零配件、水泥、鋼鐵、紡織等指標個股，將在下週陸續舉行股東會，下半年全球通膨升息、俄烏戰爭、中國內需市場變化、台灣景氣趨勢等議題，將成為小股東們關注焦點。

根據資料，傳動元件大廠上銀和全球傳動不約而同在27日舉行股東會，工業閥門供應商捷流閥業、車用零配件廠包括智伸科、麗清等也在27日召開股東會，至於東南水泥、中興電、嘉鋼、亞洲水泥、味全、聚隆、台肥、遠東新等傳產內需指標股，也將在下週舉行股東會。

下半年全球通膨升息、俄羅斯與烏克蘭戰爭、中國內需市場變化、台灣景氣趨勢等議題，將成為傳產小股東們關注焦點。

在水泥部分，本土投顧法人分析，近期中國整體水泥價格震盪下行，主要是5月中旬以來降雨氣候使得下游需求減緩，價格下跌區域包括華東、華南和西南地區；此外市場資金緊縮，工程施工進度緩慢，下游調降價格增加出貨也是原因之一。

法人指出，下半年台灣水泥產業在中國營運進展，需觀察中國貨幣政策是否維持寬鬆、房地產限制規範是否鬆綁、大漲的煤炭價格可否回穩，能否帶動內需，預期中國水泥內需市場要到第4季才可看到回溫。

至於在台灣市場，法人指出，儘管煤炭成本增加，不過有貨物稅減半優惠助攻，加上市場需求穩定，預期今年水泥族群在台獲利仍可正向看待。

在鋼鐵部分，另一本土投顧法人引述數據預期，今年由於俄烏戰爭及中國COVID-19疫情封城影響需求，全球用鋼需求估小幅成長0.4%，中國市場力拚持平，亞洲市場估小幅成長1.2%，歐盟加上英國可能衰退1.3%，俄羅斯為首的獨立國協估需求大減23.6%，北美自由貿易區估年成長2.9%。

中鋼在20日公告7月份及第3季內銷全產品基價平均調降2.23%，法人分析，由於歐美鋼材價格滑落及俄國低價鋼材干擾導致亞洲鋼價疲弱，靜待市場消化較低價的鋼材進口，8月仍需觀察通膨、疫情、中國內需、俄烏戰爭等不確定因素。

法人指出，台灣鋼鐵外銷以東南亞及歐洲為主要市場，美國排名第4，台灣鋼鐵產值約2成直接外銷，下半年對歐洲市場外銷能否成長，牽動今年鋼鐵產業成長態勢。

在車用零配件，亞系外資法人分析，上海疫情封城對中國汽車產業鏈影響大，預計恢復時間將拉長，變數包括員工和班次、中小零配件供應商供貨、物流運輸、帳期拉長和資金管理等變數，車身穩定系統（ESP/ESC）、轉向系統、線束等關鍵零配件供貨時間可能遞延。

在傳動元件，美系外資法人指出，中國包括電動車電池、車用零配件等產線需求提升，加上自動化設備產線需求穩健，傳動元件滾珠螺桿需求持續成長，此外半導體晶圓製造設備和醫療器材產線，也帶動線性滑軌和滾珠螺桿拉貨力道。

法人表示，歐洲和美國市場需求持續回溫，部分高階傳動元件產品價漲反映原物料成本，也可望鞏固毛利率表現。（編輯：郭無患）1110625