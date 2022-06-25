中油碳封存前導計畫起跑 扮演先行者搶減碳商機

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者曾智怡台北25日電）淨零碳排已是全球共識，石化大戶不得不轉型，中油以探勘專業作為後盾，初步選定台灣海峽的台西盆地，作為碳封存（CCS）優先場域，盼扮演先行者角色，一步步推動經費規模上看10億美元的CCS計畫，搶攻亞洲碳封存需求大餅。

攤開2050淨零碳排路徑圖，除了將加大再生能源佈局，為落實零碳化火力發電，可分成兩支線進行，包含提高氫能發電比例，以及發展碳捕捉、利用與封存（CCUS），抵銷燃氣發電碳排。

放眼國際，CCS試驗計畫多由石油公司主導，中油表示，原因在於做CCS和海域油氣探勘概念類似，目標都在找到有孔隙地層，「看是要取出油氣、或者將二氧化碳灌注進去」，CCS還須確保不會有洩漏風險。

海域探勘經驗逾60年的中油，考量地質條件、開發成本及封存量等因素後，初步選定台灣海峽中部海域的台西盆地，作為海域二氧化碳封存優先考慮場域。

中油目前持續盤點既有海域資料，並與國際油氣服務公司合作，尋求專業諮詢，進行前導規劃，後續將據此展開更多地質探勘活動，像是震波測勘及鑽鑿地質探勘井，並進行數值模擬，推估灌注二氧化碳後的地下封存狀況。

中油指出，因應淨零浪潮，台廠面臨減碳壓力，外銷產品原需支付的碳費稅，未來也可能透過碳封存的支出來抵銷，「等於付費把我排的碳在某地處理掉」，當然，其中牽涉灌注量法規認證，且需能跨國認證，才可證明其抵銷效力。

舉例而言，台積電晶片製造用電碳排，需付費消化，除透過購買綠電憑證，碳封存也是可行作法；假設中油擁有一處適合進行碳封存的場址，可貯存1000萬噸碳，「你需要100萬噸，我跟你開價錢，幫你存起來」。

不只如此，中油指出，台灣位於東南亞、東北亞兩大二氧化碳排放源地區的中間位置，封存來自這兩區所捕捉的二氧化碳運費最低，海外潛在商機可觀；且台灣海峽分布廣泛的封存地層，地質構造單純，屬於「很厚的沈積層，有好幾千公尺」，具高潛能二氧化碳封存量。

地質探勘就像照超音波 碳封存計畫動輒10億美元

中油說明，地質資料的取得，仰賴專業的探勘設備與技術，首先是震波測勘技術，其原理如同醫學的超音波檢查，可獲得地下岩層的影像，包含地層厚薄、屬性、有無斷層痕跡等，「了解地下岩層哪邊高哪邊低，或是哪裡有洩漏的可能？」。

中油形容此為「非侵入性診斷」，依據面積大小，一次震測費用百萬至千萬美元不等。

下一步則是聚焦合適區域鑽地質探勘井，所需經費更高昂，約7000萬至1億美元，以更近一步精確掌握某地點地層分佈、岩層性質等，其中將透過數十萬至數百萬美元不等的電測作業，意即透過所謂「侵入性診斷」取得更多資料，類似照心電圖，甚至可採集地層岩心，拿到實驗室試驗。

中油指出，油氣探勘一般只需做一次震測，就能掌握地底下構造；但若是碳封存，「二氧化碳灌注下去就像泡泡一樣，會往四周擴散」，國外作法通常會在同一區塊、不同時間進行多次三維震測，以觀察地底形貌變化，「可以看到泡泡愈來愈大」，等於完成四維度震測，強化模型精準度。

「也不可能只鑽一口井」，且須規劃二氧化碳來源與輸送方式，可能需要拉陸管、海管、建置海上平台等，涉及環評作業，一套碳封存計畫粗估所需經費至少5至10億美元。

國外作法：政府制定遊戲規則 鼓勵民間資本投入

中油董事長李順欽認為，中油有鑽探單位，CCS的技術不是問題，高成本、民眾溝通及政府法規完善才是挑戰。

中油表示，歐美已開發國家政府在推動2050淨零排放路徑，碳捕存是最重要一環，這些國家的主管機關都會主動劃定碳捕存試驗計畫場址、編列預算，擇定民間公司或合作集團執行試驗計畫，產生的資料與成果則公開與民眾共享，提高民眾接受度。

同時，政府會鼓勵民間資本投入碳捕存計畫，和民間共同為低碳社會打拚。

例如澳洲，有意願投入者可劃定一塊海域，可能是幾千平方公里、或是幾萬平方公里大小，接著開始進行探勘，包含震測、鑽井電測等，「摸清楚地層構造形貌」，並提交碳封存完整計畫報告，包含地質細節、鑽井數目、二氧化碳來源與運輸等資料，待政府審核通過，即可展開各項作業。

事實上，碳封存與油氣生產也可能相輔相成，以挪威為例，在1990年代便已開始課徵碳稅，一噸約50美元，經石油公司評估，將生產的天然氣含碳量，直接封存在合適地層，成本換算可能僅碳稅一半金額，顯見脫碳工作具經濟誘因。（編輯：郭無患）1110625