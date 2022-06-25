電子業第3季恐旺季不旺 車用和高效能運算逆勢揚

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（中央社記者鍾榮峰台北25日電）全球通膨升息壓力、俄烏戰勢未緩、加上中國COVID-19疫情仍有變，排擠終端電子科技產品消費，電子業第3季營運恐旺季不旺，不過車用和高效能運算仍可逆勢成長。

展望下半年電子產業景氣，市場評估受到中國疫情上海封城、俄羅斯入侵烏克蘭戰爭、以及全球通膨升息等變數影響，排擠終端電腦和安卓（Android）智慧型手機消費，相關需求反轉趨緩。

晶圓代工龍頭台積電董事長劉德音不諱言表示，消費性及電腦需求疲軟，半導體產業鏈庫存修正進行中；記憶體廠南亞科總經理李培瑛指出，黑天鵝還蠻多，第3季雖是傳統旺季，仍會修正；若通膨持續影響，修正情況可能延續到第4季。

從被動元件大廠預期也可嗅出端倪，華新科副董事長顧立荊坦言，下半年景氣「不會太樂觀」，主要是俄烏戰爭未緩，加上全球通膨和升息變數，儘管薪資有調升，半導體缺料和物流貨運塞港將緩解，但疫情仍未舒緩，整體消費力受到排擠。

從終端應用來看，國巨表示，手機和消費型電子等標準型需求趨緩，主要是中國品牌手機仍影響需求；顧立荊指出，中國安卓智慧型手機、一般消費筆記型電腦需求反轉，尤其是中國手機市況將明顯下滑。

電腦品牌廠宏碁董事長陳俊聖表示，下半年電腦市場仍有不確定因素，目前看來雖不會比去年好，但也不會較2019年差。華碩也預期，今年消費電腦市場可能衰退10%，公司力拚持平，第2季庫存來到高點，下半年庫存估逐季降低改善。

代工廠緯創資通董事長林憲銘指出，下半年雖不是超級樂觀，但與年初預估差距不大，應有合理成長，對今年整體發展不悲觀。

資策會產業情報研究所（MIC）產業顧問兼主任林柏齊預期，今年全球包括個人電腦、筆記型電腦、平板電腦市場規模均較去年下滑，高階商用和電競電腦相對抗壓，但Chromebook品牌相對弱勢；此外電視和顯示器等需求也趨緩。

美系外資法人指出，多數原廠委託設計製造（ODM）台廠不願對第3季市況表達看法，顯示市場能見度偏低，暗示需求疲軟，預期第3季筆電市況可能年減10%。

MIC資深產業分析師鄭凱安分析，上半年消費性電子產品需求疲軟，供應鏈缺料問題緩解，各類型面板需求與價格大幅下滑，連帶牽動面板驅動IC（DDI）需求，電視市場需求不振，大型面板驅動IC（LDDI）產能陸續傳出砍單，使得8吋晶圓產能出現鬆動，緩解電源管理晶片（PMIC）及微控制器（MCU）產能緊缺、供貨不足的現象。

市場也傳出韓國三星電子（Samsung Electronics）因整體經濟能見度低、零組件庫存高，嚴格控制零組件拉貨至7月底，不僅可能衝擊電視等中大尺寸顯示器零組件和半導體採購，也將影響三星手機關鍵零組件包括應用處理器、Wi-Fi等晶片備貨量。

晶片設計大廠聯發科董事長蔡明介表示，市場雖有雜音出現，不過需求不會消失，全球半導體產業雖有些逆風，不過聯發科長期展望樂觀，營運成長會高於全球半導體業平均成長率。

相較之下，車用電子和高效能運算應用資料中心和伺服器等應用仍可逆勢勁揚。劉德音表示，車用與高效能運算需求穩定，有些還超出供應能力，今年台積電客戶在先進及特殊製程需求強勁，是台積電營收預估成長30%的成長動能。

顧立荊指出，品牌遊戲機、蘋果等高階智慧型手機、以及美系電動車大廠等需求持續穩健；國巨表示，高階伺服器、電源供應、商用筆電、工控等應用仍看佳。

MIC分析，全球伺服器市場在中期階段內可持續受雲端服務商建造資料中心、伺服器處理器新品，以及智慧資料中心應用驅動，長期看好5G伺服器及人工智慧特化伺服器占比上升帶動。

展望車用半導體趨勢，MIC資深產業分析師何心宇評估，今年供不應求短缺市況將趨緩，供需正常化要到2023年；今年車用微控制器（MCU）、類比與功率元件交貨緊缺仍持續，其中汽車MCU交貨吃緊程度最嚴重，車用類比和電源晶片交期都超過40週。

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蘋果iPhone備貨狀況持穩，美系外資法人評估，第3季iPhone整體備貨量約4900萬支，估季增9%，不過較去年同期小幅減少2%，新款iPhone 14系列開發進度按照計畫，預估9月開始量產爬坡，預估第3季新iPhone 14備貨量約1950萬支。

林柏齊預期，今年手機市況趨緩可能衰退，不過5G智慧型手機滲透率可續提升，今年台灣IC設計在工控和電源管理晶片（PMIC）帶動下，業績仍可期。（編輯：郭無患）1110625