全台首創中小企業綠電採購平台 點燃RE100可能性

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張璦台北26日電）面對淨零排放，綠電剛性需求增加，經濟部標檢局輔導永續能源新創業者陽光伏特家，6月首推台灣中小企業綠電採購平台，每月500度微型方案，最快1個月內就可轉供，協助中小企業簡化採購。

台灣約98%的企業為中小企業，綠電稀缺之下，時有業者「買嘸」消息傳出，陽光伏特家創辦人之一馮嘯儒指出中小企業兩大痛點，身處綠色供應鏈者，「被規範」必須使用一定比例綠電，否則恐面臨失去訂單的風險，然而，採購綠電時，卻無法有效地與大企業競爭。

2019年，陽光伏特家成為國內首間取得再生能源售電業執照的業者，近期受經濟部標檢局指導，今年6月推出全台首創中小企業綠電採購平台，提供綠電現貨，協助中小企業簡化採購過程。

馮嘯儒受訪時表示，陽光伏特家的企業宗旨，就是降低能源永續的參與門檻，從先前號招民眾集資建立「公民電廠」，再到如今的中小企業綠電現貨採購平台，都是秉持這個信念。

「中小企業買綠電難度相當高」，馮嘯儒直言，洽商過程不僅相當繁瑣、耗時，中小企業也會面臨「不確定市場上有哪些電廠可以賣給它」的情況。

他說明，綠電的買賣，需要將發電量和用電量同步匹配起來，若遇企業需求尖峰時、電廠發電不夠多，或電廠發電時、企業沒在用電，配對就會失敗；也就是說，單一電廠對上單一企業客戶，成功搓合機率較低。

馮嘯儒表示，陽光伏特家於是結合自身受售電業身份，與多對多匹配技術優勢，推出中小企業綠電採購平台，現行方案設定是依據台灣中小企業平均月用電5000度，打造每月500度綠電微型方案，最快1個月內就可轉供。

他補充，上述500度綠電「現貨」方案，可協助中小企業快速取得綠電，並達成使用10%綠電的「RE10」目標，未來逐步邁向RE100（100%使用再生能源）願景。

針對採購平台的多對多匹配，馮嘯儒進一步說明，陽光伏特家希望將數間電廠和數間企業客戶搓合，比如某電廠天天發電，則可以搭配1間週一至五用電的工廠，再加上1間在週六、日用電的企業，相互「截長補短」，平台扮演著類似「綠電媒人」的角色。

馮嘯儒說，換言之，當供給、需求愈多元，調度、搓和能力就愈強，「與其賣（綠）電給一個大企業，我們更想要賣給更多中小企業」，除有助實現綠電普及，對採購平台的商業模式也更有正向影響。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

他表示，這一綠電採購平台的供給來源，包含陽光伏特家接洽的發電業者以及「公民電廠」的公民綠電；至於1年能提供多少綠電給幾間中小企業，他表示，現在仍處於試水溫階段，若企業用綠電需求較多，可買2個批次、即1000度，但仍以公平分配為原則。

此外，陽光伏特家引述國家再生能源憑證中心數據指出，今年第1季所產出的中小型光電憑證中，陽光伏特家促成841張憑證交易、占比超過5成；馮嘯儒說，如今中小企業綠電採購平台上線，為達成RE100目標開創新渠道，也將進一步形塑台灣電力自由化交易市場。（編輯：楊凱翔）1110626