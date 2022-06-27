金管會人事異動 張子敏調任證期局副局長

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（中央社記者謝方娪台北27日電）金管會證期局副局長蔡麗玲將在6月30日退休，遺缺由檢查局副局長張子敏調任，檢查局主秘賴欣國升任檢查局副局長，新人事均在6月30日到職。

金管會表示，證期局副局長蔡麗玲將在今年6月30日退休，遺缺由檢查局副局長張子敏調任，檢查局主秘賴欣國升任檢查局副局長，檢查局組長江貽中調任檢查局主秘，均於6月30日到職。

即將調任證期局的張子敏畢業於國立政治大學銀行系、輔仁大學金融研究所碩士，經76年中央銀行行員考試金融類科及格，曾任行政院金管會檢查局科長、專門委員、副組長，金管會檢查局副組長、組長、副局長等職務。

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賴欣國畢業於國立台灣大學經濟系，經76年特種考試台灣省基層公務人員考試乙等考試金融類科及格，曾任行政院金管會檢查局科長、專門委員、副組長，金管會檢查局副組長、組長、主秘等職。

江貽中畢業於國立台灣大學商學系、淡江大學財務金融研究所碩士，經77年特種考試台灣省基層公務人員考試乙等考試金融人員類科及格，曾任行政院金管會檢查局科長、專門委員、副組長，金管會檢查局副組長、組長等。（編輯：蘇志宗）1110627