Google扶植台灣中小企業 下半年辦數位趨勢峰會

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北27日電）6月27日是全球中小微型企業日，Google台灣總經理林雅芳今天表示，因應疫情後的產業趨勢及數據追蹤的變革，今年下半年將在台灣首度舉行實體的Google台灣數位趨勢峰會，探討企業發展模式和數位行銷成功的要訣。

林雅芳在官方部落格發文指出，幫助資源缺乏地區的中小微型企業，一直是Google的要務，從2020年到2021年，在台灣共有40名以上的Google員工自願與Google慈善機構Google.org、青年創業國際計畫和資策會合作，藉由網路研討會和提供諮詢服務，幫助超過900家剛起步的企業，釐清困難，並提供應對挑戰的對策。

她說，Google去年在台灣宣布啟動「Google孵創計畫」，與國家發展委員會、AppWorks之初創投及台大創創中心一起為台灣新創產業挹注資源。在啟動這項計畫的2個月內，就有80多家新創公司加入，並募集超過30多位來自世界各地的新創導師資源，協助台灣新創企業生態圈成長。

此外，Google今年將在台灣陸續推出Google開發者計畫及Android App開發學習計畫，協助開發者掌握最新的技術規範及功能服務，開發創新產品。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

Google在亞太其他區域，也正透過擴大Google Career Certificates職業認證計畫的支援，幫助中小微型企業找到所需要的技術人才；這些認證將包含IT技術支援、數據分析和UX（使用者介面）設計方面的熱門技能。在2022年，Google承諾會在亞太區資助至少25萬人參與認證。

林雅芳表示，無論是已經成立一段時間、或是剛剛起步的亞太區企業，Google已經準備好幫助他們適應變化，在數位經濟中發展茁壯，未來Google也將持續與台灣的創業家和中小微型企業一起努力。（編輯：趙蔚蘭）1110627