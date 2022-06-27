財政部將釋第3批地上權 台中干城千坪商業區土地吸睛

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（中央社記者張璦台北27日電）財政部國有財產署今天表示，今年第3批國有地上權預計將釋出16宗標的，10宗為首次列標；雙北都將有超過百坪住宅區土地，同時，台中市干城兩宗逾千坪商業區土地也相當吸睛，將於8月中旬公告列標。

國產署今天召開例行記者會指出，自財政部2010年間發布實施「國有非公用土地設定地上權作業要點」規定以來，已標脫155宗標的，標脫權利金金額達新台幣1136億多元，增進國庫收益。

至於今年第3批地上權標的，國產署官員表示，預計推出北部4宗、中部6宗、南部6宗，共16案，其中10宗為首次列標；以用別區分，住宅區土地有11案，商業區土地5案，住宅區面積最大者為高雄市前鎮區約2400坪土地，商業區則為高雄市茄萣區約3003坪土地。

國產署官員指出，北部方面，3宗是首次列標，都是住宅區土地，包含台北市中山區、新北市中和區和土城區，面積落在120坪至200坪；此外，捲土重來的標的是桃園市約300坪住宅區土地。

針對備受矚目的台中市東區干城重劃區地上權，國產署官員表示，第3批預計釋出2宗商業區土地，面積分別約1470坪、1860坪。檢視另外3宗商業區標的，除高雄市茄萣區，另有屏東縣屏東市1200坪土地和嘉義市520坪土地。

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此外，官員指出，國產署自今年起配合政府興辦社會住宅政策，針對選定位於住宅區的招標標的，先行徵詢中央及地方住宅主管機關確認有興辦社會住宅需求，給予保留、不辦理招標作業。

與此同時，國產署配合中央目的事業主管機關推動相關政策需要，以專案設定地上權方式，提供國有非土地給特定對象使用，近年來已完成六龜寶來7家溫泉業者專案設定地上權作業，目前正進行北投行義路溫泉專案設定地上權前置作業。（編輯：蘇志宗）1110627