報稅剩4天約60萬戶還沒申報 國稅局加班收件

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（中央社記者張璦台北27日電）報稅季進入最後衝刺階段，財政部統計，截至26日，仍有約60萬戶綜合所得稅納稅義務人未完成申報，呼籲民眾把握時間利用網路或臨櫃加開時段，在6月30日期限內完稅。

受國內COVID-19疫情影響，110年度綜所稅結算申報期限展延至6月30日，根據財政部統計，截至26日止，完成結算申報件數約582萬件，占去年總申報件數645萬件的90.23%；此外，營所稅方面，已有約95萬件、96%完成結算申報。

各地區國稅局比照往年，在申報倒計時階段，上班日中午不休息，接下來，6月28日至30日，加班提供收件及所得、扣除額資料查詢服務，申報截止當日6月30日並延長收件時間至晚間7時。

同時，財政部表示，今年綜所稅手機報稅新增編修扶養親屬、所得及扣除額資料功能，希望民眾儘可能在家使用手機、平板或電腦，進行網路報稅，並利用多元方式繳稅，便利又能兼顧防疫。

針對適用稅額試算服務的納稅義務人，財政部說明，可多利用線上登錄、電話語音回復確認或直接繳稅，輕鬆完成申報；如果有報稅問題，也可利用線上智能客服，或以電話、粉絲專頁洽詢。

財政部提醒，民眾若需要檢視綜所稅申報及繳稅結果，可至「財政部電子申報繳稅服務網」（網址：https://tax.nat.gov.tw/）查詢。（編輯：黃國倫）1110627