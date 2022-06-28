5000大企業總營收首破40兆元 航運三雄經營大躍進

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者蘇思云台北28日電）中華徵信所今天公布台灣5000大企業2021年總營收首次突破新台幣40兆元，其中，鴻海連續17年拿下營收王，台積電連18年居獲利霸主，航運三雄經營大躍進，首度創下單一產業包辦企業經營績效前3名的歷史記錄。

CRIF中華徵信所今天公布最新出版的「台灣大型企業排名TOP5000」，全球景氣大反彈，2021年台灣在半導體業及原油、鋼鐵等原物料業領軍產品價格飆漲，海運因塞港呈現供不應求的榮景，也反映在5000大公民營企業（含金融業，簡稱5000大企業）的總體營運上，大賺機會財與轉型財，也可以說台灣進入史上最強供應鏈時代。

中華徵信所發布新聞稿，5000大企業總體營收總額首度突破40兆元歷史新高，其中有3大亮點。

亮點一，在規模部分，營收淨額前10名中，調查以來首次有5家公司營收破兆元，依序為鴻海精密、台積電、仁寶電腦工業、和碩聯合與廣達電腦。其中，鴻海以3兆6437億元的營收淨額，不僅連續17年穩坐冠軍，跟位居第2名的台積電營收差距擴大達2兆元。

此外，仁寶電腦自2020年第5名上升到第3名，成功擠下和碩與廣達。營收前10大企業，鴻海領頭的電子業製造業占有6席，人壽保險業及公營事業單位各占有2席。

亮點二，獲利能力部分，2021年5000大企業稅後純益總額創下5兆5709億元的歷史新高，稅後純益前10名中，台積電獲利規模優於航運三雄加總，以稅後純益5965億元，連續18年再次勇奪獲利王。

不過，全球海運貨櫃供不應求，運費大漲推升業績，航運三雄的長榮、陽明、萬海航運分別在純益率254.58%、67.53%、89.09%拉升下，名次大躍進，一舉進入最會賺錢企業前10名，長榮、陽明、萬海分別居第2、第3、第9名。

亮點三，入列經營績效前10大的行業類別，分別有3家航運、3家傳產與4家IC設計公司。其中陽明、萬海、長榮因營收與獲利成長突出，囊括前3名，首度創下單一產業包辦企業經營績效前3名的歷史記錄。

另外，分別在智慧型手機、物聯網、智慧家庭、電源晶片、驅動IC等消費性電子領域，扮演重要供應鏈角色的IC設計產業，隨車用產品出貨衝刺，包含聯詠、矽創電子、天鈺科技以及敦泰電子，都在2021年營收與獲利兩端獲得高經營績效得分，分別為第6、第8、第9和第10名。（編輯：潘羿菁）1110628