電信商惹禍12券商下單系統異常 金管會緊盯投資人損失

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（中央社記者謝方娪台北28日電）電信業者網路服務異常，以致12家券商上午電子下單系統受影響；金管會表示，將請證交所督導券商協助投資人妥適處理下單狀況、持續監控網路連線並準備多路由設定，以降低線路切換對交易影響。

金管會證期局今天上午10時許陸續接到12家券商通報，因電信業者提供網路服務異常，影響券商電子下單系統，投資人因無法登入導致無法下單等情況；券商並在11時許陸續解除通報、修復完成。

金管會證期局副局長高晶萍表示，根據證交所初步了解，主因是有電信業者提供的網路服務上午10時14分至10時45分出現異常，以致部分券商對外提供網路下單服務受影響，券商本身設備並未有異常。

高晶萍指出，券商發現電信業者網路服務異常後，有通知客戶改用其他網路連線或以其他替代方式下單，比方電話下單等。

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高晶萍說，此次主因電信業者提供網路服務異常所致，後續會請證交所了解電信業者網路異常原因，並請證交所督導券商協助投資人妥適處理下單狀況、持續監控網路連線並準備多路由設定，降低線路切換對交易的影響。

截至目前為止，金管會和券商並未接獲有投資人反映因此出現損失，高晶萍說，金管會會請證交所督導券商，進一步了解投資人受影響情形。（編輯：趙蔚蘭）1110628