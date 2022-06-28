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外資賣超百億元 長榮和日月光投控土洋對作

2022/6/28 20:30
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（中央社記者韓婷婷台北28日電）台股今天跌108.09點，收在15439.92點，三大法人土洋對作，外資賣超105.91億元，自營商則再買56.43億元，已連5買；長榮、日月光投控、元大台灣50均遭外資調節；自營商則站在買方，完全不同調。

台股今天壓力沈重，指數開低走低，終場下跌108.09點、跌幅0.7%、收在15439.92點、成交值新台幣2332.84億元。航運三雄尾盤獲得買盤進駐，陽明收漲5.6元，來到91.7元，漲幅6.5%表現最強；長榮及萬海則收在平盤。

三大法人合計賣超38.79億元，其中自營商買超56.43億元，投信買超10.69億元，外資及陸資賣超105.91億元。

外資在昨天買超後今天再站回賣方，賣超前10名分別為長榮、日月光投控、新光金、中信金、華孚、陽明、元大台灣50、中鋼、聯電、國泰金。

自營商（不含避險）買超前10名分別為：長榮、日月光投控、元大台灣50正2、台塑、中鼎、中信金、南亞、華航、元大台灣50、建大。（編輯：趙蔚蘭）1110628

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