消費數據欠佳美股齊跌 台股短線走勢待觀察

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（中央社記者潘智義台北29日電）美國最新消費者信心數據欠佳，美股28日早盤大漲後反彈無以為繼，終場下跌。法人認為，台股雖可能與美股連動，但28日指數終場下跌108.09點，短線反彈格局仍有機會維持。

道瓊工業指數28日終場下挫491.27點，跌幅1.56%，收在30946.99點。標準普爾500指數下跌78.56點，跌幅2.01%，收在3821.55點。以科技股為主的那斯達克綜合指數重挫343.01點，跌幅2.98%，收在11181.54點。費城半導體指數猛挫71.402點或2.63%，收2642.073點。

台股28日收在15439.92點，下跌108.09點，跌幅0.7%，成交值新台幣2332.84億元，加計盤後交易約2370.78億元。

國泰證期顧問處分析師蔡明翰接受電訪表示，台股28日漲多拉回，雖然下跌逾百點，但量縮拉回，且在5日線15363點之上，代表反彈格局可望延續，但仍須觀察美股變化。

蔡明翰認為，漲多拉回整理後仍有機會再走高，因跌深反彈速度過，短線以航運、半導體族群較有機會領先大盤表現，在健康輪動情況下，即便持股非跌深族群，也有表現機會。

他指出，因電價上漲，綠能概念股可以留意，電動車題材也可望升溫；但長線投資人仍宜在場外觀望，待真正落底才進場布局。

產業訊息方面，數字科技旗下591新建案透過新聞稿表示，統計全台逾千件銷售案中的新建案後顯示，目前全台平均議價率為9.9%，七大都會區以台中市平均議價率5%最低，顯示房市雖淡，建商仍不願輕易鬆綁價格。

保護元件廠興勤電子總經理何益盛28日表示，電腦需求趨緩，今年強攻綠能與工業領域，強化電動車和太陽能等應用，預估今年車用業績占比可達20%，預估第3季業績不會比第1季和第2季差，力拚持平。

電價調漲，企業節能方案受矚。電機大廠東元28日表示，去年推出低碳智能工廠解決方案，今年以來節能產品及服務較去年同期成長約3成，全年相關營收可挑戰40億元。

鴻海董事長劉揚偉在造訪印度和印尼後，28日下午拜會泰國總理帕拉育（Prayut Chan-O-cha），雙方就泰國電動車發展方向及鴻海透過BOL模式，即興建（Build）、營運（Operate）、然後在地化（Localize），打造在地產業鏈策略，進行交流討論。（編輯：郭無患）1110629