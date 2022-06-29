台灣大控未溝通直接斷網 中華電4點聲明回擊

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（中央社記者江明晏台北29日電）台固與中華電信互連網路28日斷訊，造成多家券商APP出現連線異常。台灣大表示，中華電未溝通直接斷網，將採取相關措施維護權益；中華電4點聲明回擊，應歸責對方BGP路由誤放所致。

多家券商APP昨天上午出現連線異常，國家通訊傳播委員會（NCC）表示，主要是台固跟中華電信網路互連部分，因啟動防護機制產生斷訊，雙方應該協議合理的保護機制，遇到異常情況也應立即溝通，要求2家業者提出改善計畫。

台灣大表示，NCC調查事發原因與責任歸屬，並責成中華電信採取斷網行動前應再確認。本次事件中華電信在未協商也未告知的情況下，就以BGP路由筆數超過徑自設定的6000筆限度，貿然採取自動斷網措施，造成台灣大及客戶權益受損。

台灣大說明，向中華電發出的6000筆BGP路由筆數，在網路維運中並非特殊不正常現象，也無對網路造成立即危害或風險。台灣大將同樣路由筆數發送給30多家互聯業者，皆未造成問題。中華電信在未溝通的情況下直接斷網，所造成的損害，台灣大將採取相關措施維護公司及客戶權益。

台灣大說明，後續將依照NCC的指示，與中華電信協調合理的網路保護機制，未來在自動判斷的基礎上導入完善的橫向聯繫與再確認機制，同時兼顧資安與用戶權益的保障。

中華電晚間針對有關台固6月28日斷訊事件表示，對方指涉中華電未經協商、未告知即以BGP路由超量貿然採取自動斷網措施，造成台灣大及其客戶權益受損一案，與事實不符。

中華電信提出4點說明，依目前網路服務正常下，台固發送的BGP路由筆數約1500筆，以6月28日發生的路由障礙事件而言，台固BGP連線的路由筆數均超過6000筆，已明顯造成所謂BGP路由誤放，實屬特殊不正常現象。

其次，中華電依據國家通訊傳播委員會（NCC）108年「邊界閘道路由安全管理功能查核表說明」，其中針對BGP路由收送正確性管理的查核要求，國內BGP路由器應具備「最大允入網段筆數」及「偽造業者本身使用所屬網段」的防護機制及應變措施，在網路管理最佳實務及規範做法下，為避免造成立即的網路危害，必須啟動網路自動保護機制。

中華電信表示，超過BGP路由上限保護機制會造成BGP連線中斷，為各連線業者所明確知悉。因此，超出連線筆數者即會發生連線異常的狀況，此亦為台固所明知的事。

第三、中華電長期以來遵照國際網路標準與主管機關規範，為維護網路傳遞安全與資安環境，所有數據與防護機制絕非中華電信逕自判斷。本件BGP路由障礙事件責任歸屬，主管機關NCC在記者會上已明確說明，中華電信是為了保護整個網路避免遭受攻擊，實際上仍是歸責BGP路由誤放所致，絕非所謂「貿然採取自動斷網措施」，此一事件非屬中華電責任。

第四、上述內容中華電今天已向NCC報告事件始末，NCC對中華電信所提的責任分界說明，均能充分理解並接受。（編輯：張良知）1110629