Yahoo公布第2季爆紅台股榜 傳產大廠華新居首

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（中央社記者吳家豪台北30日電）Yahoo奇摩股市App根據台股瀏覽量季增幅度，今天公布2022年第2季10大爆紅台股榜，受惠於原物料行情的電線電纜及不銹鋼廠華新拿下第1，車用概念股入榜4檔，半導體類股僅入榜2檔。

Yahoo奇摩第2季10大爆紅台股依序為華新、寶齡富錦、同致、長興、精星、昇陽半導體、慧洋-KY、致伸、創意、華孚。

Yahoo奇摩發布新聞稿說明，華新本業穩定成長、獲利亮眼，今年前5個月累計營收約新台幣774億元，創同期新高，備受股民關注。同集團的印刷電路板組裝（PCBA）廠精星因車用利基型產品業績出色，此次排行榜位居第5名。

與精星同樣聚焦車用產品的同致，經過內部體質調整後，去年淨利年增近7成，今年第1季稅後淨利也持續成長，在今年第2季爆紅台股榜排名第3。

爆紅台股榜排名第8的影像零組件廠致伸在車用模組產品帶動下，5月營收年增34.5%。排行第10的金屬機殼廠華孚目前車用產品占營收比重已達8成，加上受惠於電動車成長趨勢，提高市場熱度。

此外，先前快篩試劑一度供不應求，相關概念股第2季也上榜，生技股寶齡富錦雖排名第2，同樣生產快篩試劑的老牌化工業者長興排名第4。

今年第1季曾在爆紅台股榜稱霸半邊天的半導體類股，第2季氣勢稍減，僅入榜2席，包括第6名的再生晶圓大廠昇陽半導體、第9名的矽智財大廠創意。

貨櫃航運類股去年風光不斷，但自今年6月以來氣勢漸低，第2季爆紅台股榜相關個股只有5月營收創歷史新高、且配發近年來最高5.5元現金股利的慧洋-KY入榜，排名第7。（編輯：楊凱翔）1110630