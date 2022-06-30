微處理器售價揚升 研調：今年全球營收增近12%

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（中央社記者張建中新竹30日電）研調機構IC Insights預估，受惠產品平均售價揚升，今年全球微處理器營收可望達1148億美元，成長近12%，並創新高。

IC Insights今天發布新聞稿表示，疫情雖然衝擊全球經濟，不過刺激個人電腦、智慧手機及網路連結的需求，帶動2020年微處理器營收成長16%，2021年再成長13%。

IC Insights指出，2021年英特爾（Intel）市占率達50.9%，穩居龍頭；蘋果（Apple）市占率13%，居第2位；高通（Qualcomm）市占率9.1%，居第3位；超微（AMD）市占率8.9%，居第4位；聯發科市占率4%，居第5位。

據統計，包括英特爾、蘋果等前5大微處理器廠2021年營收合計達883億美元，年增15%，並占全球微處理器總營收1027億美元的86%。

IC Insights預期，今年全球微處理器出貨量可望增加3%，產品平均售價也將上揚8%，預期營收將成長近12%，攀高至1148億美元，將創新高。（編輯：楊凱翔）1110630