更多編輯台推薦新聞：
中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額
生活

中央社海外特派員活動 9人出線爭取4海外實習名額

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力
生活

隨師受邀赴越南分享專業 病童眼神烙成多年義診動力

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令
兩岸

Yes Sir走入歷史 香港警察改用中式步操及口令

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用
生活

國旅振興每房每晚最高折抵1300元 7/17首適用

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 產經
聯發科
首頁 / 產經

微處理器售價揚升 研調：今年全球營收增近12%

2022/6/30 12:00
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹30日電）研調機構IC Insights預估，受惠產品平均售價揚升，今年全球微處理器營收可望達1148億美元，成長近12%，並創新高。

IC Insights今天發布新聞稿表示，疫情雖然衝擊全球經濟，不過刺激個人電腦、智慧手機及網路連結的需求，帶動2020年微處理器營收成長16%，2021年再成長13%。

IC Insights指出，2021年英特爾（Intel）市占率達50.9%，穩居龍頭；蘋果（Apple）市占率13%，居第2位；高通（Qualcomm）市占率9.1%，居第3位；超微（AMD）市占率8.9%，居第4位；聯發科市占率4%，居第5位。

據統計，包括英特爾、蘋果等前5大微處理器廠2021年營收合計達883億美元，年增15%，並占全球微處理器總營收1027億美元的86%。

IC Insights預期，今年全球微處理器出貨量可望增加3%，產品平均售價也將上揚8%，預期營收將成長近12%，攀高至1148億美元，將創新高。（編輯：楊凱翔）1110630

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
聯發科攜手普渡大學 成立半導體晶片設計中心