股市震盪如開車能見度低 北富銀：保守穩健別急出手

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（中央社記者謝方娪台北30日電）股市波動加劇，股民心情跟著上沖下洗，台北富邦銀行總經理程耀輝說，投資如開車，能見度高的時候，大家都可以輕鬆一點，能見度很低時，要各憑技術及本事；多數人都不是股神巴菲特，建議現在投資採保守穩健為宜，不用急著出手。

程耀輝今天出席台北市政府、台北市政府警察局及台北富邦銀行「智能防詐生態圈」合作啟動記者會，接受媒體聯訪提到，現在外在環境碰到通膨、升息、疫情、戰爭、糧食短缺、氣候風險等變數，一般人過去可能沒碰過這麼多事同時發生，現在面對外在環境變局，最重要的是先守護好個人資產，不要讓資產產生不該有的流失，在投資方面採穩健保守為宜。

他也用開車作為比喻，「能見度很高的時候，大家開車都可以輕鬆一點，能見度很低的時候，就要憑技術、憑本事」，他說，大多數人都不是巴菲特，建議目前投資態度採保守觀望，不急著出手，且最重要的是防止各種詐騙，免得錢突然不見了，怎麼賺都賺不回來。

程耀輝說，現在美股一天漲、一天就把漲幅吐回、又再漲回來，「誰都沒辦法成為魔術師能看見水晶球」，他建議投資要長期觀察，投資可採定期定額，另外養家餬口的資金不要動、不要做槓桿，整體投資建議穩健保守應對。

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他也提到，台灣在全球經濟扮演不可或缺的一環，台灣有金融體質良好、在全球供應鏈保持關鍵地位等優勢；針對外界憂心經濟降溫，投資獲利會不如往年，程耀輝說，短期看會有不確定性因素，從投資角度而言，拉長時間、維持自己投資紀律、資產配置、慎選可靠金融機構都是關鍵。

另針對今年銀行獲利利基，程耀輝表示，今年以來基金及海外債銷量相對較低，不過北富銀觀察到出現2大微笑轉型，第一是高淨值客戶，受惠台商資金回流，今年高端客群相關的銷量及收益都有3成以上成長，第二是數位理財客群，在線上理財銷量成長高達2倍。（編輯：潘羿菁）1110630