外資賣超227.89億元 大砍金融股

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（中央社記者張建中台北30日電）台股今天賣壓沉重，出現破底走勢，指數失守15000點及14900點關卡，收在14825.73點，重挫414.4點。外資賣超新台幣達227.89億元，賣超以金融股居多。

台積電與聯電今天股價同創波段新低，分別收在476元及39.15元，下跌15元及1.75元，電子類股指數重挫3.21%，傳統產業股及金融股也紛紛走跌，台股收盤下挫414.4點，跌幅2.72%，收在14825.73點，成交值2592.25億元。

外資及陸資今天賣超擴大至227.89億元，自營商賣超18.56億元，投信逆勢買超17.18億元；三大法人合計賣超229.27億元。

據台灣證券交易所資料，外資賣超前10名以金融股居多，包括開發金、元大金、國泰金及新光金共4檔金融股。

受外資賣超影響，開發金及國泰金股價下挫逾3%，元大金下跌2.71%，新光金也下跌1.57%，整體金融類股指數下跌2%。

外資其餘賣超前10名還有群創、國泰永續高股息、中鋼、華新、元大台灣50及台積電。其中，台積電股價收在476元，創19個月來新低，下跌15元，市值縮水3889億元、滑落至12.34兆元，影響大盤約125點。

外資買超元大滬深300正2最多，達1萬7119張，推升元大滬深300正2衝高至20.41元，上漲4.66%。

外資其餘買超前10名還包括友達、台泥、萬海、中華電、富邦越南、中信電池及儲能、興富發、長榮航及上海商銀，並無集中特定類股或族群情況。

分析師王兆立表示，整體環境欠佳，經濟產業能見度低，市場信心脆弱，恐慌氣氛濃厚。美國即將公布個人消費支出物價指數（PCE），結果料將牽動美股及台股走勢，是市場近期關注重點。（編輯：張良知）1110630