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台股6月重摔1982點 台積電市值縮水2.17兆元

2022/6/30 21:30
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（中央社記者張建中台北30日電）台股今天在市場信心崩潰下，指數創波段新低，收在14825.73點，6月慘跌1982.04點，上市公司市值縮水5.93兆元；權王台積電因外資提款，6月股價下挫84元，市值縮水2.17兆元，影響指數約700點。

台股6月走勢有如溜滑梯，指數接連摜破16000點及15000點關卡，今天收在14825.73點，創近一年半來新低；6月指數大跌1982.04點，今年上半年累積下挫3393.11點。

上市公司總市值今天縮水新台幣1.17兆元，滑落至46.25兆元；6月市值驟減5.93兆元，上半年累積蒸發超過10兆元。

分析師王兆立表示，隨著指數跌破波段低點，停損賣壓出籠，加上融資維持率下滑，融資追繳斷頭壓力湧現；在雙重壓力夾擊下，台股出現全面性回檔修正走勢。

晶圓代工雙雄台積電、聯電股價同創19個月來新低，分別收在476元及39.15元，下跌15元及1.75元。航海王長榮及陽明也都落難，收在84.6元及82.3元，同創波段新低。

台積電單日市值縮水3889億元，滑落至12.34兆元；6月在外資大舉賣超逾13萬張，台積電股價下挫84元，市值縮水2.17兆元，影響大盤約700點。

台積電上半年股價表現大洗三溫暖，於1月衝高，創下688元天價，而後在美國升息、公債殖利率飆升，還有俄烏戰爭連帶引發兩岸關係的關注，影響台積電股價動能熄火。

儘管外資不斷賣超，股價跌破600元、500元關卡，小股東依然力挺神山，台積電股東人數屢創新高，至6月24日已達138萬9627人，其中，零股股東人數高達84萬3915人，今年來激增超過30萬人。

只是螞蟻雄兵的力量無法扭轉台積電股價的頹勢，今年來台積電股價大跌139元，市值蒸發3.6兆元，影響指數達1158點。

王兆立表示，目前整體環境欠佳，經濟產業能見度低，市場信心脆弱，憂心高通膨將影響消費需求減緩，但未來如何變化有待追蹤觀察，且股市已反映部分未來的不確定性，投資人持股是否進一步殺低，值得深思。（編輯：張均懋）1110630

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