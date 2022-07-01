全國電：升息通膨不利消費 謹慎看待下半年

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（中央社記者吳家豪台北1日電）3C通路商全國電子今天舉辦法人說明會，發言人陳碧滋表示，升息不利房市，可能影響家電購置，股市不好及通貨膨脹壓力也會影響消費意願和力道，目前比較謹慎看待下半年景氣，今年展店會傾向汰弱留強方式。

全國電子今年第1季合併營收約新台幣50.46億元，年增11.9%；營業利益1.93億元，年增13.2%；稅後淨利1.53億元，年增11.9%；每股盈餘1.55元。

陳碧滋指出，全國電子門市總數326間，相較以往變化不大，目前展店模式偏向Digital City大型店面，以汰舊換新、汰弱留強方式展店，雖然總店數不會增加太多，但營運面積會較以往提升。今年營運動能並非門市數增加，而是提升店格、增加商品豐富度。

她說，今年第1季全國電子存貨周轉次數5.11次，變得比較慢，主要因為今年初與各品牌商溝通時預估今年冷氣、冰箱等夏季商品可能缺貨，不料今年夏天比較不熱，夏季商品銷售不如預期，讓今年初就備貨的商品去化速度比預期更慢，加上五倍券到4月截止使用，有些消費者先預訂，比較慢才提貨，也導致存貨水準比以往多一些。

然而全國電子不太擔心存貨問題，陳碧滋解釋，存貨堆高主要在於生命週期較長的家電商品，而非生命週期較短的資通訊商品，未來幾個月會陸續去化，讓存貨降到比較合理的水準。

她也提到，今年供應鏈仍受到中國封城影響，不少家電和零組件持續缺貨，對全國電子造成困擾，部分客戶的交貨速度較慢。

展望今年營運策略，陳碧滋提出4大方向，包括店格提升、線上購物、異業合作、會員經營。全國電子Digital City大型店面目前有48間，坪數約150坪，將以每年15間的速度針對現有門市升級，找出更適合的商圈設點，採取漸進方式探索適合消費者的體驗和樣貌。

陳碧滋表示，全國電子也會持續透過異業合作增加品項、強化線上購物平台，並透過導入會員管理系統，提升對會員的了解，利用不同管道例如LINE與會員增加溝通，提升會員黏著度。

陳碧滋認為，今年在通膨影響下，也許消費者會有支出緊縮的狀況，全國電子會努力控管風險，持續找到更好的地點展店、增加異業合作，希望今年仍可以維持成長動能。（編輯：林興盟）1110701