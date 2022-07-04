國巨除息 早盤股價勁揚4分鐘完成填息

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（中央社記者鍾榮峰台北4日電）被動元件大廠國巨今天除息交易，每股配發現金股利新台幣10元，開盤參考價272元，早盤股價勁揚，最高來到283元，漲11元，漲幅達4%，只花約4分鐘就填息完畢。

展望今年營運，國巨董事長陳泰銘先前在股東會中指出，標準型產品持續調整中，高階特殊型產品訂單持續健康，儘管有中國COVID-19疫情封控變數，部分客戶出貨受到影響，國巨今年營運持續正常。

展望下半年，國巨指出，雖然中國廠區生產營運持續維持正常，但仍需密切關注全球疫情與國際局勢變化，以及中國封城影響原物料供給及物流運輸等不確定因素，審慎應對業績及營運展望。

國巨日前表示，今年合併業績目標1300億元，較去年1065.39億元成長20%以上，營業規模可在全球被動元件產業排名前3大。

展望產品能見度、訂單出貨比（B/B ratio）和稼動率，國巨表示，利基型產品能見度約4個月到7個月，標準型產品維持2個月至3個月，整體訂單出貨比大於1，標準品稼動率約65%至70%，高階品稼動率可衝到9成甚至滿載。

在產品比重，國巨預估今年標準型產品業績占比約25%，高階品占比約75%，目標高階品業績占比提升至8成。

展望應用趨勢，國巨指出，電動車和充電樁等車用持續穩健，目前車用業績占比約20%，預估今年車用占比可超過20%，目標2023年占比提升至22%。（編輯：趙蔚蘭）1110704