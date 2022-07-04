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信邦業績猛 6月營收連4個月創歷史新高

2022/7/4 18:53
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（中央社記者韓婷婷台北4日電）電子零組件廠商信邦自結6月合併營收新台幣25.55億元，月成長2.47%，年成長17.21%；續創歷史新高，已是今年第5次及連續4個月改寫單月營收歷史高點紀錄，同時創下單季歷史新高。

信邦第2季合併營收75.24億元，季成長8.38%，年成長15.65%；累計上半年度合併營收144.65億元，較去年同期成長15.81%。亦為歷年同期高點。

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信邦表示，6月合併營收25.55億元，再度超越5月營收24.93億元高點紀錄，首次單月營收超越25億元，續創公司成立以來單月營收歷史高點，主要動能來自工業應用、綠能、汽車、醫療及健康照護等產業，月成長分別為11.26%、10.20%、10.22%及0.26%。

累計上半年度相較於去年同期，醫療及健康照護產業成長15.45%、汽車產業成長31.93%、綠能及節能產業成長11.09%、工業應用產業成長20.22%、通訊及電子周邊產業成長9.42%。（編輯：林興盟）1110704

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