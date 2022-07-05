土洋法人對作 外資減碼避險ETF、布局面板航空

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（中央社記者吳家豪台北5日電）台股今天上漲132.14點，收在14349.2點，三大法人土洋對作，自營商買超新台幣44.34億元，投信買超19.97億元，外資及陸資賣超2.58億元。外資主要減碼反向避險的指數股票型基金（ETF），並布局面板、航空及金融股。

台股今天早盤一度強彈270點、突破14400點，而後隨權值股台積電破底走弱，指數翻黑回測14100點關卡，盤中高低點震盪達387點。下半場台積電回神、航運股拉尾盤，指數終場上漲132.14點，收在14349.2點。

觀察外資賣超前10名個股，元大50台灣反1以6.47萬張居首，第2名中信金賣超1.03萬張，接下來依序為南亞、緯創、開發金、元大台灣50、萬海、中鋼、華邦電、宏達電。

外資買超排行榜中，群創位居第1，買超張數達1.54萬張；其次依序為華航、國泰金、新光金、長榮航、中鴻、元大金、台積電、漢翔、統一，以面板、航空及金融股為布局對象。

投信今天買超19.97億元，加碼電信三雄及太陽能類股，前5名依序為台灣大、鴻海、中華電、遠傳、元晶，買超張數都超過3000張。（編輯：楊蘭軒）1110705