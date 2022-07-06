上銀6月營收45個月高點 漲價助攻第2季創次高

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（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀自結6月合併營收新台幣27.51億元，續創2018年10月以來高點，上銀第2季營收82.39億元，創單季次高，主要是第2季調漲部分產品價格幅度約5%。

上銀今天下午公布6月自結合併營收27.51億元，較5月27.45億元微增0.22%，比去年同期24.43億元成長12.61%，續創45個月來單月高點。

第2季上銀自結合併營收82.39億元，較第1季75.66億元成長8.9%，創歷史單季次高。

上銀先前指出，第2季針對部分毛利較差的產品，進行價格調整，漲價幅度約5%區間。

累計今年前6月上銀自結合併營收158.05億元，較去年同期130.4億元成長21.21%。

在電動車布局，上銀Torque Motor迴轉工作台攻入日本汽車設備大廠；車用滾珠螺桿正與多家世界級汽車廠合作，預計明年2023年起可逐漸放量並貢獻營收。

上銀持續擴充設備，德國子公司依中長期計畫收購廠區旁土地；日本子公司已於5月完成廠房外觀硬體建設，預計11月正式啓用；因應歐洲市場需求，義大利廠也已完成購地。

上銀台灣總部去年動工的雲林一廠預計明年初完工投產，雲林三廠也於5月舉行奠基典禮，台中工業區工一廠與工二廠也預計在今年陸續啟動擴建工程。（編輯：郭無患）1110706