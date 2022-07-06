更多編輯台推薦新聞：
日本科學家用冷凍乾燥體細胞複製老鼠 有望保護物種免於滅絕
科技

日本科學家用冷凍乾燥體細胞複製老鼠 有望保護物種免於滅絕

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術
國際

英國青年靠打字機作畫 化字母與標點符號為藝術

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪
運動

影片／MLB首見中外野傳三壘手三殺守備 雙城延長賽擒白襪

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌
生活

醫建議35歲以上每年乳房超音波 早發現年輕乳癌

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券

上銀6月營收45個月高點 漲價助攻第2季創次高

2022/7/6 15:32
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者鍾榮峰台北6日電）傳動元件大廠上銀自結6月合併營收新台幣27.51億元，續創2018年10月以來高點，上銀第2季營收82.39億元，創單季次高，主要是第2季調漲部分產品價格幅度約5%。

上銀今天下午公布6月自結合併營收27.51億元，較5月27.45億元微增0.22%，比去年同期24.43億元成長12.61%，續創45個月來單月高點。

第2季上銀自結合併營收82.39億元，較第1季75.66億元成長8.9%，創歷史單季次高。

上銀先前指出，第2季針對部分毛利較差的產品，進行價格調整，漲價幅度約5%區間。

累計今年前6月上銀自結合併營收158.05億元，較去年同期130.4億元成長21.21%。

在電動車布局，上銀Torque Motor迴轉工作台攻入日本汽車設備大廠；車用滾珠螺桿正與多家世界級汽車廠合作，預計明年2023年起可逐漸放量並貢獻營收。

上銀持續擴充設備，德國子公司依中長期計畫收購廠區旁土地；日本子公司已於5月完成廠房外觀硬體建設，預計11月正式啓用；因應歐洲市場需求，義大利廠也已完成購地。

上銀台灣總部去年動工的雲林一廠預計明年初完工投產，雲林三廠也於5月舉行奠基典禮，台中工業區工一廠與工二廠也預計在今年陸續啟動擴建工程。（編輯：郭無患）1110706

中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族