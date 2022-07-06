國際油價挫買盤觀望 法人：塑化股恐持續震盪

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（中央社記者賴言曦台北6日電）台塑四寶先後除息，但僅台塑化完成填息，南亞、台塑、台化仍深陷貼息。法人認為，近期國際油價下跌，觸動塑化股走跌，預估在油價走跌，導致高價庫存成本轉嫁不易等基本面疑慮下，股價將持續震盪走低。

台塑四寶由台塑化打頭陣除息，每股配發新台幣3.8元現金股利，6月21日除息後順利完成填息，但今天股價賣壓籠罩，終場下跌3元，收在90.3元，跌幅3.22%；緊接著台化在6月28日除息，每股配發現金股利4.8元，除息後股價一路下探，今天收在71.2元，跌幅2.2%，仍陷貼息。

台塑則在昨天除息，每股配發8.2元現金股利，除息陷入貼息走勢，今天開出平盤94元後，盤中跌幅擴大，終場收在87元，跌幅7.45%，走不出貼息窘境。今天除息的南亞，開盤後股價則一路下探，終場收在67元，跌幅8.34%，同樣貼息。

華南投顧董事長儲祥生接受中央社記者訪問表示，國際油價今天重挫，塑化產品報價也會跟著走跌，為塑化類股帶來賣壓，且台塑四寶股價先前未經歷高檔修正，這波暴跌可以說是之前股價的補跌。

法人認為，對塑化業而言，國際油價走跌雖然會帶動成本下降，但今年上半年油價位於高檔，業者庫存油料也買在高價，導致在油價走跌時成本轉嫁不易，買盤也會因為期待產品價格會更低而進入觀望，直到油價底部訊號顯現才進場，預料在此之前，塑化類股應會持續震盪走低。（編輯：楊凱翔）1110706