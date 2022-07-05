台塑新智能要當護國神山 擬砸160億建鋰鐵電池芯廠

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（中央社記者賴言曦彰化5日電）台塑新智能科技公司今天宣布，規劃斥資新台幣160億元在彰濱工業區建構綠能生產基地，初期設置規模2.1GWh的磷酸鋰鐵電池芯廠與模組廠，估2024年上半年完工量產，並視發展投入第2期擴建，目標電池芯和模組產能分別提升至5GWh。

台塑新智能科技公司今天召開成立記者會，宣布投入「節能」、「儲能」、「新能源」與「循環再利用」等4大領域。

台塑新智能董事長王瑞瑜表示，因應節能減碳、再生能源和電動車題材爆發，此時是重新檢視台塑企業所有資源的時機，未來台塑企業在儲能領域，目標要做到像本業石化產業一樣上中下垂直整合，成為「台灣另一座護國神山」。

王瑞瑜表示，台塑企業從10幾年前布局電池產業，目前鋰鐵電池芯及模組都已經通過安全規格認證，且已有電動車業者洽談中，台塑新智能成立後，除了投資鋰鐵電池芯及模組的第一期投資60億元，第二期也研擬投入100億元，進一步設置2.9GWh（GWh=10億瓦小時或100萬瓩小時）磷酸鋰鐵電池芯廠與模組廠，綠能生產基地面積約6.1公傾。

台塑新智能總經理劉慧啟指出，2030年台灣電池總需求量製每年7.21GWh，全球電池總需求量預估達3200 GWh。台塑新智能未成立前，台塑企業已在電池領域耕耘約10年，如今可說是業內的「領先者」，未來除了生產鐵電池芯及模組，也會將轉投資的韓國電池回收廠技術落實到台灣，目標生產及電池回收並進。

為何選擇發展鋰鐵電池芯，劉慧啟說明，鋰三元電池內含的鈷、鎳等元素較為稀少，預估用在4至5億輛電動車就會耗盡資源，且鋼鐵等其他產業也會使用鈷、鎳，資源較為競爭。相較之下，鋰鐵礦源較豐富，台塑新智能將以澳洲作為尋找礦源的標的，「鋰鐵的世代已經來臨」。

另外，台塑新智能透過新聞稿說明，在電池新廠量產前，為因應新能源市場需求，於台化彰化廠區先設置年產能200萬MWh鋰鐵電池模組產線，目前已設置完成並進行試俥中。

後續除將供應台灣、日本、美國、 東南亞等地區各類UPS（不間斷電源）緊急備用電源需求外，也結合翰可能源、華城電機等合作夥伴，加速布局台電AFC（儲能自動頻率控制）電網調頻服務、用電大戶及風力發電等 領域的電網級儲能貨櫃市場，預計2022年底前的設置容量將可超過50MW，未來也已著手規劃2座100MW電網級超級儲能站。

台塑新智能科技公司也與日本雙日集團、協禾國際、達方及中保星生合作，啟動台灣、日本、美國家庭用儲能市場布局，規劃推出12.2度電居家儲能系統，可供3至4口之家一整天的電力備用需求，預估每年銷售量可達1萬組以上。（編輯：楊蘭軒）1110705

台塑新智能5日宣布成立，董事長王瑞瑜（右）表示，未來台塑企業在儲能領域，目標做到像本業石化產業一樣上中下垂直整合，成為台灣另一座護國神山。圖為王瑞瑜與台塑新智能總經理劉慧啟（左）在台塑新智能的彩繪儲能貨櫃前方合影。（台塑新智能提供）中央社記者賴言曦傳真 111年7月5日

台塑新智能總經理劉慧啟指出，台塑新智能成立前，台塑企業已在電池領域耕耘約10年，如今可說是業內的「領先者」。圖為台塑新智能的磷酸鋰鐵電池。中央社記者賴言曦攝 111年7月5日