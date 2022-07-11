台塑四寶上半年獲利逾1100億 台塑賺進超過半個股本

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（中央社記者賴言曦台北11日電）台塑四大公司今天公布今年第2季及上半年財報。四寶上半年合併營收共達新台幣9697.79億元，年增24.1%，稅後淨利1153.01億元，年減15.5%；四大公司中，以台塑表現最亮眼，每股稅後盈餘（EPS）達5.93元，創歷史同期新高。

台塑今年第2季營收739.24億元，季增4.1%，稅後盈餘212.01億元，EPS3.33元；累計今年上半年營業額為1449億元，年增9.6%，稅後盈餘377.75億元，EPS5.93元。今年上半年營業額、稅前利益、稅後盈餘、每股稅前及稅後盈餘均創歷史同期新高。

台塑表示，俄烏戰爭推升今年上半年杜拜原油及乙烯、丙烯合約平均價格，分別較去年同期上漲60.6%、24.7%及16%，帶動石化產品價格上漲，因此台塑今年上半年各產品平均價格都比去年同期高，漲幅介於8%至125%之間。另外認列台塑美國公司，較去年同期增加28億元，今年上半年還有現金股利收入22億元等。

南亞今年第2季合併營收947.32億元，季減7.2%，稅後盈餘143.52億元，EPS1.81元，為史上同期第3高；累計今年上半年營業額1968.24億元，年增1.6%，稅後盈餘293.95億元，EPS3.71元，EPS為史上同期第3高。

南亞表示，聚酯產品獲利成長，主因是美國對聚酯棉、聚酯粒需求旺盛，使產品利差顯著擴大；電子材料產品方面，電路板受惠車用電子、高階伺服器及網通需求成長，ABF載板供不應求，營收大增；其他電子材料因疫情管制影響出貨，導致營收減少；塑膠產品則因疫情封控影響，營收較去年同期減少5.7%。

台化今年第2季合併營收為1077.91億元，季增13%，稅後盈餘62.98億元，EPS1.07元；累計今年上半年營業額2031.9億元，年增12.9%，稅後盈餘123.58億元，EPS 2.11元。

台化表示，油價及原料價格持續上漲，但受同業新產能投放影響，市場供給增加，產品售價不易拉抬，加工價差縮窄，且俄烏戰爭加劇通膨壓力，各國中央銀行陸續升息抑制物價，引發經濟成長放緩或下行疑慮，加上中國封控影響需求，下游購料更趨保守，影響營業利益；今年上半年EPS比去年同期的4.32元少2.21元。

台塑化今年第2季合併營收為2392.85元，季增29%，稅後純益169.3億元，EPS1.78元；累計今年上半年營業額4248.37億元，年增54.3%，稅後純益305.86億元，EPS3.21元。

台塑化說明，煉油事業量價較去年同期上揚；輕油上漲帶動烯烴事業產品上漲，今年上半年的平均售價較去年同期高，產能利用率則年減6.7%；公用事業今年上半年營利比去年同期少，主要是受燃料煤成本大幅增加所致。營業外利益方面，今年上半年還有持股南亞科、台化所分配到的現金股利12.4億元、2.3億元等。（編輯：翟思嘉）1110711