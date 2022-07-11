台塑四寶上半年營收年增24% 第3季展望趨保守

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（中央社記者賴言曦台北11日電）台塑四寶上半年合併營收逼近兆元大關，年增24%，展望下半年，四大公司卻普遍保守看待，台塑、台化認為第3季營收將略減於第2季，南亞保守看待旗下產品7月及第3季表現，台塑化則指出油價走勢可能會隨著原油供給增加而受到壓抑。

台塑四大公司今年上半年合併營收9697.79億元，年增24.1%，稅後淨利1153.01億元，年減15.5%。

台塑、南亞、台化及台塑化上半年每股稅後盈餘（EPS）分別為5.93元、3.71元、2.11元及3.21元；其中，台塑EPS創歷年同期新高、南亞EPS則創歷年同期第3高。

展望後市，台塑表示，中國大陸因COVID-19疫情反覆，石化產品需求僅短期回升，加上歐美疫情緩解後，宅經濟產品進入庫存調整，亞洲加工外銷訂單大減，且印度、孟加拉進入雨季，需求萎縮，石化產品行情不如預期，另台塑有14個廠將配合台塑化OL-2（輕油裂解二廠）歲修，第3季開工率將低於第2季；整體預估第3季營業額將少於第2季。

但台塑提到，第3季還有62億元現金股利挹注獲利，比第2季的股利收入多40億元，尚可維持業績。另在第3季看好AE（丙烯酸酯）客戶目前庫存較低，需求有望略為回溫；NBA（正丁醇）成本支撐轉強，價格有望觸底反彈；碳纖受惠高爾夫球桿、自行車及曲棍球桿等運動器材需求持穩，且各地市場供應維持緊張，後市行情看漲。

南亞表示，預估7月營收將與6月營收321.51億元持平，主因為伺服器、載板及網通板等訂單持穩，資料中心、5G網通、AI人工智慧及高速運算應用持續推動ABF載板需求成長，加上東南亞地區客戶急單帶動電子產品營收增加；化工產品營收預估略減，起因丙二酚、乙二醇供給寬鬆，價格下跌；聚酯產品營收則因美國國慶假期，工作天數減少而略減。

南亞認為，第3季營收將比第2季略增，主要是COVID-19疫情緩和及中國大陸刺激經濟政策可望帶動需求回升，另可塑劑系列產品受惠歐美聖誕節前備貨需求增加。整體而言，南亞預估旗下電子材料產品7月暨第3季營收增加；化工產品7月營收略減、第3季持平；聚酯產品7月暨第3季營時略減；塑膠加工產品7月暨第3季營收略增。

台化表示，全球汽柴油短缺，部分芳烴轉移到汽柴油摻配，支撐產品價格，有利情況可望延續至第3季；另純苯雖維持高價，但衍生物PS（聚苯乙烯）、ABS（丙烯腈-丁二烯-苯乙烯共聚合物）需求減緩，SM（苯乙烯）需求與價格也受壓抑，且丙烯、BPA價格下挫，市況不樂觀。

台化表示，塑膠製品目前售價在成本線邊緣，PP（聚丙烯）、PC（聚碳酸酯樹脂）在中國市場已供過於求，通膨影響消費性支出也讓市場從第2季後陷入困難；纖維、紡織產業及下游籠罩通膨，品牌廠商保守去化庫存，預估第3季是觀望剛需的格局；預計7月、第3季合併營收將分別略減於6月及第2季，主要是受售價差影響。

台塑化則認為，未來油價受各國中央銀行積極升息、歐美經濟數據走弱提高市場憂慮經濟衰退風險，預料全球油品需求可能減少，且7月北海、加拿大及哈薩克油田定檢陸續結束，原油供給增加，壓抑油價走勢，但全球油品庫存偏低，且產油國難以大幅增產，提供油價下檔有所支撐。

台塑化指出，近期石化下游需求仍受高通膨及高庫存影響，短期難恢復，石化原料價格已無法反映輕油成本，毛利受到壓縮，導致亞洲輕裂廠將進一步降量運轉。台塑化煉油廠煉量第3季平均為每天49.6萬桶，產能利用率為92%，但輕油裂解廠OL-2預計從7月11日起進行年度定檢至9月下旬，預計第3季平均產能利用率為66%。（編輯：楊凱翔）1110711